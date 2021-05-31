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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 - 13:46 | 

Rengarenk Yaz Meyveleri ve Faydaları

Tezgahlarda yerini alan ve çok sevdiğimiz yaz meyvelerinin faydalarına da bir bakalım istedik...

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1Mor rengiyle gönül çalan: Erik

Mor rengiyle gönül çalan: Erik

Mor tüm meyveler gibi erik de vücudun imnu seviyesini yükselten bir içeriğe sahip. Yani; vücudunuzun savunma mekanizmasının iyileşmesine ve bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur. Bağırsakları yumuşatıcı bir yapıya sahiptir.

2Reçeliyle de ünlü: İncir

Reçeliyle de ünlü: İncir

İncir, kalsiyum, potasyum ve magnezyum yönünden zengin bir meyvedir. Nefes darlığına iyi gelir. Saç ve cilt güzelleştirici bir etkiye sahiptir. Sade olarak tüketebileceğiniz gibi reçelini de yapıp afiyetle yiyebilirsiniz.

3Çok sevdiklerimiz: Kavun-Karpuz

Çok sevdiklerimiz: Kavun-Karpuz

Yaz denince ilk akla gelen, akşam sofralarına ilk konan meyvelerden ikisi elbette kavun karpuz. Kavun ve karpuzu hem lezzeti hem de içerdiği fazla su sebebiyle de seviyoruz. Yazın ihtiyaç duyduğumuz su miktarını karşılayan bu iki meyve aynı zamanda A ve C vitamini açısından zengin olup, vücudumuzdan toksinlerin atılmasına da yardımcı olur.

4Sulusu makbul: Şeftali

Sulusu makbul: Şeftali

Potasyum bakımından zengin olan şeftali, içerdiği vitaminler sayesinde vücudumuzun bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Aynı zamanda idrar sökücü bir meyvedir. Yaz aylarında şeftaliyi komposto yaparak da tüketebilirsiniz.

5Bir ödem atıcı olarak: Kiraz

Bir ödem atıcı olarak: Kiraz

Kiraz, en çok sevilen, tüketilen yaz meyvelerinden biri. Müthiş bir antioksidan içeriğe sahip. Yüksek lif içeriyor. Vücudunuzdaki ödemi atmak için bol bol kiraz tüketebilir, hatta saplarını yıkadıktan sonra kaynatarak belli bir miktarda suyunu içebilirsiniz.

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