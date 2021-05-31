Rengarenk Yaz Meyveleri ve Faydaları

Çok sevdiklerimiz: Kavun-Karpuz Yaz denince ilk akla gelen, akşam sofralarına ilk konan meyvelerden ikisi elbette kavun karpuz. Kavun ve karpuzu hem lezzeti hem de içerdiği fazla su sebebiyle de seviyoruz. Yazın ihtiyaç duyduğumuz su miktarını karşılayan bu iki meyve aynı zamanda A ve C vitamini açısından zengin olup, vücudumuzdan toksinlerin atılmasına da yardımcı olur.