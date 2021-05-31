Rengarenk Yaz Meyveleri ve Faydaları

Tezgahlarda yerini alan ve çok sevdiğimiz yaz meyvelerinin faydalarına da bir bakalım istedik...
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1
Mor rengiyle gönül çalan: Erik
Mor tüm meyveler gibi erik de vücudun imnu seviyesini yükselten bir içeriğe sahip. Yani; vücudunuzun savunma mekanizmasının iyileşmesine ve bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur. Bağırsakları yumuşatıcı bir yapıya sahiptir.
2
Reçeliyle de ünlü: İncir
İncir, kalsiyum, potasyum ve magnezyum yönünden zengin bir meyvedir. Nefes darlığına iyi gelir. Saç ve cilt güzelleştirici bir etkiye sahiptir. Sade olarak tüketebileceğiniz gibi reçelini de yapıp afiyetle yiyebilirsiniz.
3
Çok sevdiklerimiz: Kavun-Karpuz
Yaz denince ilk akla gelen, akşam sofralarına ilk konan meyvelerden ikisi elbette kavun karpuz. Kavun ve karpuzu hem lezzeti hem de içerdiği fazla su sebebiyle de seviyoruz. Yazın ihtiyaç duyduğumuz su miktarını karşılayan bu iki meyve aynı zamanda A ve C vitamini açısından zengin olup, vücudumuzdan toksinlerin atılmasına da yardımcı olur.
4
Sulusu makbul: Şeftali
Potasyum bakımından zengin olan şeftali, içerdiği vitaminler sayesinde vücudumuzun bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Aynı zamanda idrar sökücü bir meyvedir. Yaz aylarında şeftaliyi komposto yaparak da tüketebilirsiniz.
5
Bir ödem atıcı olarak: Kiraz
Kiraz, en çok sevilen, tüketilen yaz meyvelerinden biri. Müthiş bir antioksidan içeriğe sahip. Yüksek lif içeriyor. Vücudunuzdaki ödemi atmak için bol bol kiraz tüketebilir, hatta saplarını yıkadıktan sonra kaynatarak belli bir miktarda suyunu içebilirsiniz.