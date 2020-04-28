Ramazanın vazgeçilmez lezzeti Kilis tavaya korona virüs darbesi

Türkiye’de et tüketiminin en fazla olduğu illerin başında gelen Kilis’te, yöresel olarak kasaplarda yapılan Kilis tava isimli yemek iftar sofralarını süslüyor. Koronavirüs nedeniyle lokantaların kapalı olması, sadece evlere servis yapılması nedeniyle işler yüzde 50 oranında düştü.