Ramazanda yoğun ilgi gören asırlık lezzet erişte sofralara kargoyla ulaşıyor
Hem yaz hem de kış aylarında Kars sofralarının olmazsa olmazları arasında yer alan erişteye il dışından gelen talep ramazan dolayısıyla arttı. Yöresel ürün işletmeleri, yurdun dört bir yanından aldıkları siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai yapıyor.
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Kars'ın asırlık lezzetlerinden erişte yurdun dört bir tarafındaki müşterilere kargoyla gönderiliyor.
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Hem yaz hem de kış aylarında sofraların olmazsa olmazları arasında yer alan erişteye il dışından gelen talep ramazan dolayısıyla arttı.
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Siparişleri yetiştirmeye çalışan işletmeler, müdavimlerine erişteyi kargo aracılığıyla ulaştırılıyor.
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Yöresel ürünler üreten Dilşah Uluak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müşterilerin isteğine göre sütlü, yumurtalı ve sade erişte yaptıklarını söyledi.
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Uluak, "Yaz, kış demeden erişte yapıyoruz. Siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına eriştelerimiz gidiyor" diye konuştu.
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Kargo siparişlerinin iki katına çıktığını, bunda ramazan ayının ve yeni tip koronavirüs salgınının etkili olduğunu dile getiren Uluak, şunları kaydetti:
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"Koronavirüs nedeniyle vatandaşlar, turistler gelemiyor ve telefon açıp erişte istiyorlar. Biz de kargoya verip gönderiyoruz."
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"Ramazan dolayısıyla da ilgi çok yoğun, satışlarımız ikiye katlandı. Malatya, İstanbul, İzmir, Kuşadası'na siparişlerim var, onları yetiştirmeye çalışıyorum."
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"Salgından önce yurt dışına Fransa, Almanya ve Belçika'ya erişte gönderdim. Yurt dışından gelenler alıp gidiyor, gelmedikleri zaman da kargoyla ulaştırıyorum."