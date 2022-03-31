Ramazanda hangi şerbetli tatlılar yapılır? Evde kolay şerbetli tatlı tarifleri
Ramazan ayında şerbetli tatlı tarifleri iftar sofralarını zenginleştiren menülerin olmazsa olmazıdır. Şerbetli tatlı tariflerinde en önemli püf nokta şerbetin doğru zamanda tatlıya dökülmesidir. Peki, Ramazanda hangi şerbetli tatlılar yapılır? Evde kolay şerbetli tatlı tarifleri haberimizde...
Ramazan özel şerbetli tatlı tarifleri aramaları son zamanlarda en çok aranan lezzetler arasında yer alıyor. Evde kolay malzemelerle hazırlayabileceğiniz şerbetli tatlılar size hem zamandan tasarruf etmenize yardımcı olacak hem de iftar sonrası hazmı kolaylaştırmaya yarayacaktır. İşte, Ramazanda sevdiklerinize sunabileceğiniz evde kolay şerbetli tatlılar...
PORTAKALLI REVANİ
Ramazan ayında, iftar akşamlarının vazgeçilmezi revani tatlısı tarifini vermemek olmazdı. Ancak bu kez revani tatlısına farklı bir yorum getirerek sevdiklerinize sunmanızı tavsiye ediyoruz. Portakal kabuklu revani tarifi hem kolay yapılışı hem de aromasıyla iftar sofralarınıza farklı bir tat katacak. İşte, portakal kabuklu revani tarifi ve malzemeleri...
ŞEKERPARE TATLISI
Kolayca yapabileceğiniz bir şekerpare tatlısı tarifi mi arıyorsunuz? Tatlınız şerbetini iyice çeksin tadına doyum olmasın mı istiyorsunuz? O zaman sizi hemen tarifimize alalım. Bu pratik şekerpare tatlısının yapılışı çok basit ve özellikle servis etmeden önce bir gece bekletirseniz sonuç çok lezzetli oluyor. Çok fazla uğraşmadan yapabileceğiniz şekerpare tatlısının tarifi hemen aşağıda...
BURMA BAKLAVA
Bayramların ve özel günlerin gözde tatlıları arasında yer alan burma baklava Ramazan ayı ile birlikte yeniden mutfaklarda yerini almaya hazırlanıyor. Hazır yufka ile burma baklava tatlısı iftar sofralarında kolaylıkla hazırlayabileceğiniz pratik yapımı ile karşınızda! Peki, hazır yufkadan cevizli burma baklava nasıl yapılır? İşte burma baklava tarifi, malzemeleri ve yapımı...
SOĞUK BAKLAVA
Bu yılın belki de en popüler tarifi sütlü soğuk baklava! Aşama aşama tarifini verdiğimiz ve evinizde kolayca yapabileceğiniz çikolatalı sütlü soğuk baklavaya bayılacaksınız!
ÇENNET ÇAMURU TATLISI
Kilis yöresine ait bir tatlı olan cennet çamuru, farklı adı ve görüntüsünün yanı sıra Antep fıstığı ve kadayıfın eşsiz buluşmasıyla adeta bir lezzet şölenine davet ediyor. Bayramlarda ve özel günlerde fark yaratmak istiyorsanız, cennet çamuru tatlısını mutlaka denemenizi öneririz. Peki, cennet çamuru nasıl yapılır? İşte, cennet çamuru tatlısı tarifi, malzemeleri ve kolay yapım aşamaları aşağıda…
MİDYE BAKLAVA
Son dönemin gözde tatlılarından fıstıklı midye baklava, restoranlarda oldukça dikkat çekiyor. Fıstıklı midye baklavayı bayram ziyaretleri için evde yapmak isteyenlere, tam kıvamında fıstıklı midye baklavanın tarifiyle geldik. İşte fıstıklı midye baklavanın kolay ve pratik tarifi ve yapımı için malzemeler…
ŞAMBALİ TATLISI
Şam tatlısı ve şambaba olarak da bilinen şambali tatlısı, Batı Anadolu'nun en sevilen tatlılarından biri. Bayram zamanı hazırlanan bu nefis tatlı fıstıkla da ayrı güzel oluyor. Şambali tatlısını hazırlarken malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edilmeli. Eğer siz de evde şambali tatlısını denemek isterseniz tarifi hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...
HAVUÇ DİLİMİ TATLISI
Baklavacıların vitrinlerinde mutlaka gözünüze ilişmiştir, kocaman havuç dilimi baklavalar. Görüntüsü fazlasıyla iştah açıcı olan bu tatlıların lezzeti de şahanedir. Özellikle evde yapılan havuç dilimi baklavanın tadına doyum olmaz. Sizin için nefis bir ev yapımı havuç dilimi baklava tarifi hazırladık. Çok beğeneceksiniz. Şimdiden elinize sağlık...