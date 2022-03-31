Ramazanda hangi şerbetli tatlılar yapılır? Evde kolay şerbetli tatlı tarifleri

ŞAMBALİ TATLISI

Şam tatlısı ve şambaba olarak da bilinen şambali tatlısı, Batı Anadolu'nun en sevilen tatlılarından biri. Bayram zamanı hazırlanan bu nefis tatlı fıstıkla da ayrı güzel oluyor. Şambali tatlısını hazırlarken malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edilmeli. Eğer siz de evde şambali tatlısını denemek isterseniz tarifi hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...