Ramazanda ağız kokusu ve halsizliğe çözüm kakule

Kakule çayının tarifini de veren Zünbülcan, kakulenin sahurda değil, iftarda tüketilmesi gerektiğini dile getirip, "İftardan sonra bir ağırlık bastı ve halsizlik yaşıyorsunuz. Halsizliğin çaresi kakule. Bir çay kaşığı kadar zencefil, bir çay kimyon ve bir çay kaşığı kakulenin içini ezerek yaptığınız çay hem halsizliğinizi, hem sindirim sıkıntılarınızı giderir. Tek olarak tüketebileceğiniz gibi zencefil ve kimyonla da tüketebilirsiniz. Kakule antioksidan içeriği çok yüksek bir baharat. Yemeklere de çok yakışıyor. Yemeğin ağırlığından kurtulur, kilo kontrolünüzü kolaylaştırır hem de kakule ile birlikte sofranıza sağlığı davet edersiniz. Ufak bir püf noktası var. Kakuleyi sahurda değil iftarda tüketmek gerekiyor. Kakule aynı zamanda ödem atıyor ve idrar çıkışına sebep oluyor. Bir sonraki gün susuzluk çekmemek için kakuleyi iftarda tüketin hem ödeminiz gitsin hem de ağız kokusundan kurtulun" diye konuştu.