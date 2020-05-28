Ramazan ve bayramda alınan kiloları vermek isteyenler için nefis tarifler

Domates çorbasını kim sevmez? Hele ki sıcak yaz günlerinde soğuk soğuk bir domates çorbası olursa...Avokadonun içindeki yağ sayesinde doyuruculuğu katlanan bir salata tarifi...Diyetinize de damak tadınıza da dost bir salaya arıyorsanız doğru adrestesiniz.Biber dolması mutfağımızın en sevilen lezzetlerindendir. Peki bu enfes yemeği Meksika usulü denemek istemez misiniz?Çok fazla karbonhidrat tüketmeden lezzetli bir şeyler yemek istiyorsanız bu salata sofranızın baş köşesinde yer alacak.Dünyanın uzak bir köşesinden sofranıza diyetinizi bozmayacak nefis bir salata tarifi... Yaz aylarında neredeyse 0 kalorisi ve bol sulu yapısıyla salatalıktan güzel ne var?Neredeyse 0 karbonhidrat içeren nefis bir salata. Sadece diyet günlerinde değil her zaman favoriniz olacak.Yaz aylarının en güzel sebzelerini bir araya getiren, nefis bir yemek: Etli yaz türlüsü...Yazın en güzel meyvelerinden çileğin salatalara ne kadar yakıştığına inanamayacaksınız.İşte hem damak zevkinize uygun hem de hafifliğiyle diyetinize destek olacak bir kabak yemeği tarifi... Sizi uzun süre tok tutacak bu yumurtayla diyet yapmak çok kolay olacak.Hem yaz sıcaklarını daha katlanılabilir hale getirecek hem de diyetinizi bozmayacak bir şeyler arıyorsanız, kuşkonmazlı salatayı mutlaka deneyin.