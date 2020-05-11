Ramazan sofralarının olmazsa olmazı tatlılar kuryelerle adrese teslim

Elaldı, 2 yıl önce üretmeye başladıkları soğuk baklavaya yoğun ilgi olduğunu belirterek, "İstanbul'daki şubelerimizde en yoğun talep soğuk baklavaya gösteriliyor. Diğer baklavaya göre şerbeti daha az ve sütlü bir tatlı çeşidi. Normal baklavayı 4 dilim yiyen biri soğuk baklavayı 10 dilim yiyebiliyor" dedi.