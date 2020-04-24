Ramazan geldi pastırma tüketimi arttı ancak bu uyarılara dikkat!

Danacı, "Pastırma altınla eş değer tutuluyor. Altını bildiğin sarraftan nasıl alırsan pastırmayı da bildiğin pastırmacıdan alacaksın. O zaman sana merdiven altı pastırma verme şansları yok. O yüzden insanlar her zaman için nereden pastırma alıyorsa oradan pastırma almaya devam etsin. Kayseri’de herkesin sarrafı olduğu gibi bir pastırmacısı da olur. Merdiven altı pastırmalar Kayseri’de değil de Ankara veya İstanbul gibi sürümün çok yoğun olduğu, pastırmadan insanların anlamadığı yerlerde satılır" diye konuştu.