Ramazan geldi Erzurum'da su böreği talebi 4 katına çıktı!

Her ramazan yoğunluğun çok fazla olduğunu ancak koronavirüs nedeniyle bu yıl talebin daha da arttığını söyleyen işletmeci Serkan Akköse, şunları söyledi: "Her ramazan başlangıcında yoğunluk çok olur. Bu ramazan biraz daha yoğun. Biz bunu insanların sokağa çıkamamasına yoruyoruz.”