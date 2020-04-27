Ramazan geldi, beyaz altın badem şekerine talep patladı

Günlük üretimini yaptıkları badem şekeri ile ilgili bilgi veren işletme müdürü Fatih Koruyucu, “Elazığ’ın beyaz altını olarak nitelendiriyoruz. Ramazan ayında üretim günlük 850 kilo olarak artıyor. Elazığımız’ın geleneksel bir lezzetidir. Osmanlı’dan günümüze kadar gelen bir lezzettir. İl dışına, yurt dışına gönderiyoruz. Vatandaşlarımız severek bu lezzeti tadıyor” dedi.