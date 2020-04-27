Ramazan geldi, beyaz altın badem şekerine talep patladı

Elazığ’da ‘beyaz altın’ olarak nitelendirilen badem şekeri bu yıl da her ramazan ayında olduğu gibi yoğun talep görüyor.
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Osmanlı’dan itibaren yapıldığı bilinen, Elazığ’da ramazan ayında hemen hemen her eve giren hatta yurt dışına bile gönderilen badem şekeri, bu yıl da tezgahlarda yerini aldı.
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Yılın 11 ayında düşük miktarda üretilen badem şekeri, ramazan ayında rekor kırıyor.
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Günlük üretim ve tüketimi artan badem şekeri, bu ramazan ayında korona virüs tedbirleri nedeniyle sadece il içinde satılabiliyor.
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Ramazan ayında sadece bir firma 25 ton üretim yaparken, kentte tüm üretimin kat kat fazla olduğu biliniyor.
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Kilogramı 45 TL’den alıcı bulan ve ağırlıklı olarak yerli bademden yapılan badem şekeri 4 saatlik bir işlem sonucunda sofralarda yer buluyor.
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Şehirde yaşayanların vazgeçilmezi olan badem şekeri, kan şekerini de dengelediği düşünüldüğü için hemen hemen her iftar sonrasında çay yanında yerini alıyor.
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Günlük üretimini yaptıkları badem şekeri ile ilgili bilgi veren işletme müdürü Fatih Koruyucu, “Elazığ’ın beyaz altını olarak nitelendiriyoruz. Ramazan ayında üretim günlük 850 kilo olarak artıyor. Elazığımız’ın geleneksel bir lezzetidir. Osmanlı’dan günümüze kadar gelen bir lezzettir. İl dışına, yurt dışına gönderiyoruz. Vatandaşlarımız severek bu lezzeti tadıyor” dedi.
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12 senedir badem şekeri ustalığı yapan İrfan Açıkoğlu ise “Elazığ’ın beyaz altınıdır. Ramazan aylarında olmazsa olmazdır” derken bademşekerinin yapılış aşamalarını da şöyle anlattı:
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“Pancar şekerinden bir şerbet yapıyoruz. Bademi kavurduktan sonra elde ettiğimiz şerbetle bir buçuk saat karıştırarak kaplıyoruz. Yaklaşık 4 saat sürüyor bir badem şekerini yapmak. Ramazan ayında talep çok fazla bazen yetişemiyoruz. Oruç açıldıktan sonra kan şekeri düşüyor. Çayın yanında mükemmel bir lezzettir.”
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Badem şekeri almaya gelenlerden Ferhat Biçer, “Ramazana özel vazgeçilmez bir lezzettir. Taze taze alıp evimize gidiyoruz. İftardan sonra çok güzel oluyor. Biz her zaman yeriz, seviyoruz” diye konuştu.