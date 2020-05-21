Ramazan Bayramı öncesi baklava tarifi arayanlara nefis öneriler
Bayramlarda tatlı yiyip tatlı konuşmak adet olmuş. Bu sene özel durumlar nedeniyle kalabalık bayram ziyaretlerini yapamasak da bu çekirdek ailemizle güzel bir bayram baklavası yemeyeceğimiz anlamına da gelmiyor. Sizin için çeşit çeşit baklava ve şerbetli tatlı tarifleri derledik. Bayramınız şimdiden kutlu olsun...
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Kolay baklava tarifi
Birçok insan için baklava deyince akan sular duruyor. Hazırlanması oldukça zahmetli olan baklavanın tarifinde ufak tefek değişiklikler yaptık ve ortaya sadece dört bezeyle hazırlanan kolay baklava tarifimiz çıktı. Lezzetini hamur katlarının arasına koyduğunuz fındık, fıstık veya ceviz gibi malzemelerle dilediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. Çıtır çıtır ağızda dağılan kolay baklava tarifimizi denemek isterseniz, detaylar hemen aşağıda…
Ay baklava ile tanışmaya ne dersiniz? Çıtır çıtır lezzeti ile olduğu kadar görüntüsüyle de göz dolduran bir tatlı. Üstelik kolayca hazırlanmasıyla da tüm beklentilerinizi karşılayacak. Özel sofralarınızda veya 5 çayında severek sunabilirsiniz. Lafı fazla uzatmadan, merak edenler için işte ay baklava tarifi...
Gaziantep'in en güzel ve nefis tatlılarından biri, Antep sarma. Peki siz de bu muhteşem tatlıyı mutfağınızda hazırlamak ister misiniz? Bu yüzden baklavalık yufkayla hazırlayıp fırında pişirebileceğiniz pratik bir Antep sarma tarifi hazırladık. Çıtır çıtır yufkanın arasındaki fıstığın şerbetle enfes buluşması, sizi kendinizden geçirecek. Şimdiden afiyet olsun...
Görüntüsüyle herkesi şaşırtacak bir baklava tarifimiz var bu kez. Herkesin görür görmez ağzının sulanmasına neden olacak sunumuyla midye baklava, biraz zahmetli bir ürün gibi görünebilir ama ortaya çıkan lezzet her şeye değiyor. Sizin de çok seveceğiniz midye baklavanın malzemeleri ve yapılışı aşağıda...
Burma tatlısına benzer bir tatlı tarifimiz var sırada. Çanakkale yöresine ait samsa tatlısı misafirleriniz için güzel bir tatlı olabilir. Yapıldığı anda bitmeye aday bu tatlıyı denemelisiniz. İşte samsa tatlısının malzemeleri ve yapılış aşamaları...
Şerbetli tatlılar söz konusu olduğunda ne yazık ki hiçbirimiz hayır diyemiyoruz. Hele ki bu tatlı hamurları elde açılmış ev yapımı çıtır çıtır bir baklava olursa tadına doyamıyoruz. Sizin için enfes bir ev yapımı büzme baklava tarifi hazırladık. İşte nefis büzme baklavanın malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Şerbetli tatlı sevenlerin favorilerindendir bülbül yuvası. Baklava yufkası gibi incecik açılan yufkalar büzüştürülerek tepsiye dizilir. Pişirildikten sonra da şerbet ve Antep fıstığıyla bir araya getirilir. Ortaya çıkan lezzeti tarif edecek kelime bulmak ise biraz zordur. Bu nedenle tatlınızı kendiniz yapıp tecrübe etseniz daha iyi olur. İşte tarifi…
Baklavacıların vitrinlerinde mutlaka gözünüze ilişmiştir, kocaman havuç dilimi baklavalar. Görüntüsü fazlasıyla iştah açıcı olan bu tatlıların lezzeti de şahanedir. Özellikle evde yapılan havuç dilimi baklavanın tadına doyum olmaz. Sizin için nefis bir ev yapımı havuç dilimi baklava tarifi hazırladık. Çok beğeneceksiniz. Şimdiden elinize sağlık...
Perçem tatlısı son dönemde adını çok sık duymaya başladığımız lezzetlerden. Hazır baklava yufkasıyla kısa sürede yapılan ve lezzetine doyum olmayan perçem tatlısını siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. Malzemesi çok fazla olmadığı için oldukça ekonomik bir tatlı olan perçem tatlısının tarifi hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun!
Sac arası Konya denince ilk akla gelen yöresel lezzetlerden. Özellikle şerbetli tatlı sevenlerin favorilerinden biri olan sac arası tatlısı evde de yapılabilir. Nasıl mı? Tabii ki Hürriyet Lezizz tarifiyle. İşte evde sac arası yapmak isteyenler için tarifimiz…
Duyanlar ilk önce “O nasıl oluyor?” diye şaşırıyor, tadına bakınca ise çok beğeniyor. Size bugüne kadar yediğiniz tüm baklavaları unutturacak, çok pratik kekli baklavadan bahsediyoruz. Kısa sürede yapıp herkesi kendinize hayran bırakabileceğiniz kekli baklavanın tarifi aşağıda. Şimdiden afiyet olsun!
Karadeniz mutfağının en sevilen tatlısı hiç şüphesiz Laz böreğidir. Özellikle Rize'de yiyeceğiniz Laz böreğinin lezzetine doyum olmaz. Sizin için enfes bir Rize usulü Laz böreği tarifi hazırladık. Yiyen herkesin çok beğeneceği bu tatlının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden elinize sağlık diyoruz. Kolay gelsin...
Burma baklava evde yapabileceğiniz baklava tarifleri arasında en kolaylarından biri. İki adet hazır baklava yufkasıyla çok kısa bir sürede yapabileceğiniz burma baklava hem çok pratik hem de çok ekonomik. Kıvamının püf noktası sıcak tatlıya soğuk şerbet dökülmesi olan burma baklavanın tarifini içeriğimizde bulabilirsiniz.
Baklava, pek çok kişinin en sevdiği tatlıların başında gelir. Peki sevdiklerinizi kendi ellerinizle hazırladığınız nefis bir baklava ile mutlu etmek ister misiniz? Eğer denemek isterseniz, gazete baklava en güzel tercihlerden biri olabilir. Dilerseniz ceviz yerine fındık veya fıstıkla da çeşitlendirebileceğiniz gazete baklavanın tarifi, hemen aşağıda... Şimdiden afiyet olsun...
Cevizli ev baklavası hem eski bir lezzet hem de bayramlarda en çok tercih edilen tatlılardan biri. Hamur hazırlamayla uğraşmadan marketten aldığınız baklavalık yufkayla sizi çok zorlamayacak bu leziz tatlıyı siz de yapmaya ne dersiniz? İşte tarifimiz…
Yemeklerinizde lezzet kadar görüntüye de önem veriyorsanız ay baklavası sizin için çok uygun bir tatlı olabilir. İçi mis gibi cevizle dolu çıtır çıtır ay baklavasının görüntüsü tatlı sevmeyenlerin bile aklını çelecek. Misafirlerinize de zevkle sunabileceğiniz ay baklavasının tarifi meraklıları için hemen aşağıda…
Özel günlerin vazgeçilmez tatlısı baklavayı evde yapmak mı istiyorsunuz? Kıyır kıyır olacak bir ev baklavası tarifi mi arıyorsunuz? O zaman sizi hemen tarifimize alalım. Çok fazla hamur açmadan kolayca yapabileceğiniz kat kat ev baklavası tarifimizle nice ünlü baklavacıya taş çıkartacaksınız. İşte nefis ev baklavası tarifi...
Yaz aylarında genellikle hafif tatlılar tüketilir ama bu güzel bir baklava yenmeyeceği anlamına da gelmiyor. Hele ki böyle çikolatalı bir baklava olursa. Lezzetini ev yapımı yoğurtlu dondurmayla birkaç katına çıkardığımız dondurmalı çikolatalı ev baklavasının tarifini sizin için derledik. Afiyet olsun...
Karakuş tatlısı önce kızartılarak daha sonra da soğuk şerbete batırılarak hazırlanıyor. Adana’ya ait olan bu tatlıyı hazırlamak biraz zahmetli olsa da lezzetine doyum olmuyor. Karakuş tatlısını denemek isterseniz, tarifimiz hemen aşağıda…
Evde baklava yapmak, hamurunu da ellerinizle yoğurup açmak mı istiyorsunuz? O halde çok doğru bir yere geldiniz. Sizin için incecik açılan, yırtılmayan, piştiği zaman da çıtır çıtır olan bir baklava hamuru tarifi hazırladık. İşte evde baklava yapacaklar için baklava hamuru tarifi…