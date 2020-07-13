Pizzacılık hayali uğruna makine mühendisliğini bıraktı

"Bir iş kurarak hayat standardınızın yüksekliğini veya alçaklığını siz belirlemiş oluyorsunuz"Asıl amacının kuralları kendinin koyduğu bir işletme oluşturabilmek olduğunu aktaran Şengür, "Şimdilerde sabit maaşla çalışmak konfor diye tanımlanıyor. Konfor güzel bir şey ama hayat standartlarınızı başkaları belirlemiş oluyor. Bir işyeri açarak, bir iş kurarak hayat standardınızın yüksekliğini veya alçaklığını siz belirlemiş oluyorsunuz. Yaklaşık 7-8 aylık bir işletmeyiz. Yeni insanlarla tanışabilmek, yeni müşterilere ulaşabilmek için çabalar gösteriyoruz. Direk yemek sektöründen gelmediğimiz için sektörü tanımıyorduk, sektörün doğrularını ve yanlışlarını fazla bilmiyorduk. Asıl amacımız kuralları kendimizin koyduğu bir işletme oluşturabilmek. Ben kaliteli ürün yapmak istiyorum o yüzden bu ürünü kullanmalıyım diye kararları biz vermeye çalıştık" dedi.