Pikniğe gidecekler dikkat! Bu ürünler çok işinize yarayacak

Biggdesign'ın soğuk tutucu çantaları da hem şık bir tasarım hem de kullanım kolaylığı arayanlar için. Isı koruyucu folyo astar ve su geçirmez polyester kumaş, çantanın içi ve dışı arasında tam bir barikat vazifesi görüyor. Çantanın farklı tasarım ve boyutları da var.