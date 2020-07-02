Pikniğe gidecekler dikkat! Bu ürünler çok işinize yarayacak
Piknikte çok işinize yarayacak bazı ufak tefek eşyaları derledik. Amazon.com.tr'de kolayca bulabileceğiniz bu ürünler piknik keyfinizi katlayacak.
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Yaz ayları piknik sevenler adeta cennet. İsterseniz dört başı mamur bir piknik sepeti hazırlayın, isterseniz alın sandviçinizi içeceğinizi atın kendinizi parklara sahillere... Elbette sosyal mesafeye dikkat etmek şartıyla. Her şekilde piknikte çok işinize yarayacak bazı ufak tefek eşyaları derledik. Amazon.com.tr'de kolayca bulabileceğiniz bu ürünler piknik keyfinizi katlayacak.
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GSI Dış Mekan Çatal Bıçak Seti, paslanmaz çelikten üretilmiş 3 parçalı bir set. Taşıması ve saklaması oldukça kolay olan bu ürün seyahatler ve kamplar için çok uygun.
Kalın neopren malzemeden üretilmiş bu fermuarlı çantalar her türlü yiyecek ve içeceği birkaç saat soğuk tutuyor. Dilerseniz içine buz paketleri de koyabilirsiniz. İçindeki bambu kömürü sayesinde yemeklerin kokularını absorbe eden çantanın farklı renkleri de var.
Pratico piknik örtüsü bir tarafı polar bir tarafı da su geçirmez yapısıyla piknikte rahat rahat yerlere oturmak için birebir. Her türlü outdoor aktivitesi için çok uygun olan Pratico'nun açık mavisi de var.
Toros piknik termosunun 14 ve 6 litrelik seçenekleri uzun saatler boyunca soğuk su ihtiyacınızı karşılayacak. Kalablalık gruplar için de uygun olan Toros termos, musluğuyla da kullanım kolaylığı sağlıyor.
Biggdesign'ın soğuk tutucu çantaları da hem şık bir tasarım hem de kullanım kolaylığı arayanlar için. Isı koruyucu folyo astar ve su geçirmez polyester kumaş, çantanın içi ve dışı arasında tam bir barikat vazifesi görüyor. Çantanın farklı tasarım ve boyutları da var.
Favilla piknik seti, BPA içermeyen plastikten üretilmiş dört kişilik bir yemek takımı adeta. tabakları, çatal, kaşık ve bıçakları ve bardaklarıyla oldukça pratik olan bu set -25 dereceye ve +95 dereceye kadar dayanıklı.
Wildo Unisex Yemek Seti Camp-A-Box Duo küçücük bir kutunun içinde ihtiyacınız olan her şeye sahip. Oldukça hafif ve dayanıklı olan Wildo tek kişilik olduğundan birkaç tane almanızda fayda var.
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Bu küçük ama fonksiyonel mangal aracınızın arkasına atıp dilediğiniz yere götürebileceğiniz şekilde tasarlanmış. Kova çapı 27 santimetre, yüksekliği ise 16 santimetre olan paslanmaya dayanıklı metalden üretilen mangalın ayakları katlanabiliyor, kömür kovası çıkarılabiliyor.
Freshbox sefer tası da tekli, ikili ve üçlü seçenekleriyle pratik yemek çözümü arayanları yardımına koşuyor. Sapıyla kolay taşınan bu termosların kilitli yapısı ve kapakları da taşımayı kolaylaştırıyor.
Nargo üçlü sefer tası da göz okşayan renkleri ve kolay kullanımıyla çok işinize yarayacak bir ürün. Çapı 13 santimetre olan kapların her birinin yüksekliği 7 santimetre. Üçü üst üste takıldığında ise 24 santimetre yüksekliğe ulaşıyor.
Ezetil Oto Buzdolabı 25,5 litrelik iç hacmiyle pikniklerde özellikle içeceklerinizi soğuk tutma konusunda çok işinize yarayacak. Kaliteli köpük malzemeyle yalıtılmış olan buzdolabı yüzde 70 daha az enerji tüketiyor.