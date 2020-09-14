Pekmez nasıl yapılır? Pekmezin faydaları nelerdir?

Pekmezin, bağışıklığı güçlendirdiğini ve yüksek kalsiyum içermesi nedeniyle çocuklara günlük bir yemek kaşığı verilmesi gerektiğini dile getiren Avcı, "Üzüm pekmezi vücut direncini arttırır, iltihap söktürücüdür ayrıca karaciğerin temizlenmesine faydası vardır. Bugünlerde çok ihtiyacımız olan bağışıklığı güçlendiriyor. Yüksek kalsiyum içeriği ve kan yapıcı olması bakımından çocukların büyüme ve gelişiminde ciddi katkısı olduğu için her sabah bir yemek kaşığı tüketilmesi iyi olur" dedi.