Pek az usta yapabiliyor, günde 5000 adet satılıyor! 'Talebe yetişemiyoruz'

Atomun Samsun'un geleneksel tatlısı olduğunu ifade eden 20 yıllık atom ustası 35 yaşındaki Mustafa Bahar, "Her ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinde bir tanesi atomdur. Samsun'da bu tatlıyı pek az insan yapabilir. Ustalığı çok farklıdır. Talebe yetişemiyoruz. Talep çok fazla olduğu için gece-gündüz atom döküyoruz. Çok lezzetli bir ürün. Özellikle de sadece ramazan ayında talep görüyor" dedi.