Pavlova nedir? Pavlova tatlısı nasıl yapılır? İşte Pavlova tatlısının tarifi ve hikayesi
Yeni Zelanda'nın milli tatlısı olan pavlova son yıllarda ülkemizde de rağbet görmeye başladı. Dilediğiniz meyveyle yapabileceğiniz Pavlova tatlısı hem lezzetli hem de hafif bir lezzet. Pavlova tatlısını dilerseniz meyve bazlı soslar ya da karamel ile sunabilirsiniz. Peki, Pavlova tatlısı nasıl yapılır? İşte Pavlova tatlısının tarifi ve hikayesi
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Pavlova, Rus balerin Anna Pavlova'nın adını taşıyan beze bazlı bir tatlıdır. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık tatlı merengin ortasına krema dolduruluyor, üzerine ise ekşi meyveler yerleştiriliyor.Araştırmalara göre, Pavlova tatlısı 1926 yılında dünya turnesine çıkan kuğu edalı balerin Anna Pavlova'yı andırıyor. Meyve ve çırpılmış krema ile süslenmiş beze tatlısıdır. Tatlının 1920'lerde Avustralya ve Yeni Zelanda'ya yaptığı turlar sırasında ya da sonrasında Anna Pavlova'nın onuruna yaratıldığına inanılıyor. Yaratıcısının uyruğu, iki ülke arasında uzun yıllardır bir tartışma kaynağı olmuştur.
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PAVLOVA İÇİN MALZEMELER
3 yumurtanın beyazı 1 tutam tuz 150 gram pudra şekeri - 1,5 su bardağı 1 tatlı kaşığı üzüm sirkesi Kreması için;