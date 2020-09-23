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Hürriyet
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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 23 Eylül 2020 - 14:48 | 

Pavlova nedir? Pavlova tatlısı nasıl yapılır? İşte Pavlova tatlısının tarifi ve hikayesi

Yeni Zelanda'nın milli tatlısı olan pavlova son yıllarda ülkemizde de rağbet görmeye başladı. Dilediğiniz meyveyle yapabileceğiniz Pavlova tatlısı hem lezzetli hem de hafif bir lezzet. Pavlova tatlısını dilerseniz meyve bazlı soslar ya da karamel ile sunabilirsiniz. Peki, Pavlova tatlısı nasıl yapılır? İşte Pavlova tatlısının tarifi ve hikayesi

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Pavlova, Rus balerin Anna Pavlova'nın adını taşıyan beze bazlı bir tatlıdır. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık tatlı merengin ortasına krema dolduruluyor, üzerine ise ekşi meyveler yerleştiriliyor.Araştırmalara göre, Pavlova tatlısı 1926 yılında dünya turnesine çıkan kuğu edalı balerin Anna Pavlova'yı andırıyor. Meyve ve çırpılmış krema ile süslenmiş beze tatlısıdır. Tatlının 1920'lerde Avustralya ve Yeni Zelanda'ya yaptığı turlar sırasında ya da sonrasında Anna Pavlova'nın onuruna yaratıldığına inanılıyor. Yaratıcısının uyruğu, iki ülke arasında uzun yıllardır bir tartışma kaynağı olmuştur.

2PAVLOVA İÇİN MALZEMELER
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PAVLOVA İÇİN MALZEMELER

3 yumurtanın beyazı
1 tutam tuz
150 gram pudra şekeri - 1,5 su bardağı
1 tatlı kaşığı üzüm sirkesi
Kreması için;

500 gram mascarpone peyniri
4 yemek kaşığı pudra şekeri
Üzeri için;

Orman meyveleri
Nane yaprakları
Bitter çikolata

3PAVLOVA NASIL YAPILIR
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PAVLOVA NASIL YAPILIR?

Pavlova harcı için;

Stand mikserinizi tezgaha alın ve içerisine yumurta beyazlarını kırın.

Mikserinizi orta – yüksek hızda çalıştırın ve bir tutam tuz serpin.

Yumurtalar karışmaya başlayınca pudra şekerini yavaş yavaş ekleyerek çırpmaya devam edin.

Her şey karışırken içerisine sirkeyi ilave edin ve çırpmaya devam edin.

Yumurtalı harcınız kabı çevirdiğinizde akmıyorsa harcınız hazır demektir.

Fırın tepsinizin kenarlarına hazırladığınız merengten parmağınızla dokundurun ve fırın kağıdınızı tepsiye sererek sabitleyin.

Dilerseniz eldiven giydiğiniz elinizle ya da bir kaşık yardımıyla 4 adet pavlova çıkartacak şekilde merenginizi kağıdın üzerine pay edin.

Merenglerin ortalarını bir kaşık yardımıyla hafif çukur yapın ve hazırladığınız merengleri ilk olarak 120 derecede 20 dakika pişirin.

Ardından 100 derecede 20 – 25 dakika daha pişirin.

Kreması için;

Bir karıştırma kabında mascarpone peyniri ve pudra şekerini bir spatula yardımıyla karıştırın.

Süslemek için;

Çikolatanızı bıçağınız yardımıyla sıyırarak rende haline getirin.

Hazırladığınız merengleri servis edeceğiniz tabağa alın.

Üzerlerine hazırladığınız kremadan yayın.

Ardından meyveler, nane yaprakları ve rendelenmiş çikolatayı ekleyip servis edin.

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