Pastırmaya, sucuğa 'herkes yiyebilsin diye' bu yıl zam yok

Kastamonu pastırmasını bu yılda Ramazan ayında 150 liradan sattıklarını belirten Turgay Kapucuoğlu ise, “Virüsten dolayı esnafımız zor durumda, bizde bu yüzden herkes yesin diye, herkesin sofrasında pastırma sucuk bulunsun diye biz bu yıl zam yapmadık, zam yapmayı da düşünmüyoruz. Şu anda pastırmamızın kilogram fiyatı 150 liradır. Biz, geçtiğimiz yılda bu fiyattan satış yapmıştık. Türkiye’nin her tarafından isteyen vatandaşlarımıza kargo ile pastırmamızı gönderiyoruz. Bazı yerlerde pastırmanın fiyatının 250-300 lira civarında olduğunu duyduk. Bu bizleri üzdü. Ama biz kargo ile ülkemizin her tarafına pastırmayı ulaştırmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.