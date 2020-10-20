Pandemide kapanan dükkan hamsili pilav sayesinde yeniden açıldı

Karadenizli olan ve eşinin işi nedeniyle Kozan’a gelen Zehra Kiday ise, "Burası eskiden bir nargile kafeydi. Boş kalmasını istemedik. Karadeniz yöresel lezzeti hamsi pilavını çıkardık. Beğenildi. Eşlerimiz arkadaştı. Buranın boş kalmaması için ticarete girdik. Kadın isterse çok şey başarır. Kadın inanıp ayakları yere sağlam basınca başaramayacağı hiç bir şey yok. Önemli olan başlamak" diye konuştu.