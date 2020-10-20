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GeriNerede Ne Yenir Pandemide kapanan dükkan hamsili pilav sayesinde yeniden açıldı
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Haber Giriş: 20 Ekim 2020 - 13:02 | 

Pandemide kapanan dükkan hamsili pilav sayesinde yeniden açıldı

Adana’nın Kozan ilçesinde bir kadın, pandemide eşinin kapattığı dükkanı Karadenizli arkadaşıyla hamsili pilav yaparak açtı.

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Adana’nın Kozan ilçesinde bir kadın, pandemide eşinin kapattığı dükkanı Karadenizli arkadaşıyla hamsili pilav yaparak açtı.

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Yukarı Çarşı adı ile bilinen caddede eşi yıllardır kafe işleten Nurten Solmuşgül, iş yerlerinde tanıştığı ve yılların dostluğunu kurduğu Karadenizli arkadaşı Zehra Kiday ile birlikte korona virüs nedeniyle aylardır kapatmak zorunda oldukları iş yerlerini yeniden ekonomiye kazandırdı.

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Yaklaşık 6 ay önce yasaklar nedeniyle eşinin iş yerini kapatmak zorunda kaldığı Nurten Solmuşgül eşi yurt dışına çalışmak için gidince arkadaşı ile birlikte ticarete atıldı.

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Solmuşgül arkadaşıyla birlikte eşinin kapattığı iş yerinin kapılarını, hamsili pilav yaparak yeniden açtı.

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Şikayet etmek yerine üretmek gerektiğini belirten Solmuşgül, "Bizim pandemiden dolayı kafemiz kapandı. Nargile kafeydi eşim yurt dışına çalışmaya gitti. Biz de boş kalmasını istemedik. Küçük bir değişiklik yaptık. Önceden yemek yoktu yemek sektörüne girmeye karar verdik. Kadın üretir destek olursa daha ileriye gidebilir diye düşünüyoruz. İşsizlikten şikayet etmek yerine mutfağı sokağa taşımak kendi ellerinden gelen şeyleri yapmalarını kadınlarımıza tavsiye ediyorum" dedi.

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Karadenizli olan ve eşinin işi nedeniyle Kozan’a gelen Zehra Kiday ise, "Burası eskiden bir nargile kafeydi. Boş kalmasını istemedik. Karadeniz yöresel lezzeti hamsi pilavını çıkardık. Beğenildi. Eşlerimiz arkadaştı. Buranın boş kalmaması için ticarete girdik. Kadın isterse çok şey başarır. Kadın inanıp ayakları yere sağlam basınca başaramayacağı hiç bir şey yok. Önemli olan başlamak" diye konuştu.

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