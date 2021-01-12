Pandemi Konyalıların etli ekmek aşkına engel olamadı

"Etli ekmeği insanlar yemeden yapamıyor zaten. İlla ki sabah, öğle ve akşam tükettiğimiz bir yiyecektir. Paket servis olarak da insanlar etli ekmeğini yiyebiliyor. Hiç kimse bu lezzetten geri kalmıyor. Konya denince akla etli ekmek gelir. Etli ekmek denince de Konya gelir."