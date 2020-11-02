Palamutun sahtesi nasıl anlaşılır? Palamut nasıl pişirilir?

Balıkçı Orçun Yüksel, "Bu yıl palamut yılı diyebiliriz. Aynı zeytinde olduğu gibi bir yıl oluyor bir yıl olmuyor. Bu sene oldukça boldu ve fiyatı da uygundu. Balığın o günkü yakalanma durumuna göre günlük olarak fiyatlar değişiyor" dedi.