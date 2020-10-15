Paella'dan tortilla'ya birbirinden nefis İspanyol yemekleri
İspanya mutfağı dünyada en iyi bilinen ve en sevilen mutfaklardan biri. Özellikle deniz ürünleri ve sebzelerin ağırlıklı olarak kullanıldığı İspanyol mutfağının en popüler en ünlü tariflerini sizin için bir araya getirdik. İşte paella'dan tortilla'ya nefis İspanyol yemekleri...
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Tavuklu ve sucuklu paella tarifi
İspanya mutfağının en tanınmış yemeklerinden biri olan paella, özünde bir tür pilav. Genelde kısa taneli bol nişastalı pirinçler kullanılarak yapılan paella’nın olmazsa olmazlarından biri de safrandır. İçine deniz ürünleri, çeşitli sebzeler, sucuk, tavuk gibi malzemelerin de eklenmesiyle lezzeti zirveye çıkan paella’yı biz bu tarifimizde tavuklu ve sucuklu yaptık. Siz de denemek isterseniz, Türk damak zevkine çok uygun bir paella tarifimiz var. İşte enfes tavuklu ve sucuklu paella tarifi…
Gazpacho, İspanyol mutfağının en bilinen tariflerinden biri. Kısaca soğuk domates çorbası diye tarif edebileceğimiz gazpacho'nun malzemeleri çok basit, yapılışı ondan da basit. Sizin için Türk damak zevkine çok uygun bir gazpacho tarifi hazırladık. İşte yapılışı...
İspanyol mutfağının dünyanın her yerinde bilinen yemeği paella’nın en sevilen çeşidi deniz mahsullü paella olsa gerek. Midye, kalamar, karides gibi malzemelerle lezzetlenen deniz mahsullü paella’yı siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. İşte herkesin çok beğeneceği nefis deniz mahsullü paella tarifimiz…
İspanyol mutfağına ait bir yemek olan albondigas kısaca köfteli ve sebzeli çorba olarak tarif edilebilir. Minik top köftelerin sebzeli bir suda pişirildiği albondigas’ın malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. İşte Türk damak zevkine de oldukça uygun bir yemek olan albondias’ın malzemeleri ve yapılış aşamaları. Afiyet olsun…
İspanya ve Latin Amerika mutfaklarında sık sık karşımıza çıkan churros, görüntüsü ve lezzetiyle Türk mutfağının sevilen tatlılarından halka tatlısına ve tulumbaya çok benziyor. Halka tatlısından farklı olarak şerbet yerine toz şeker ve çikolata sosuna bulanarak servis edilen churros’un hamuru ise pataşu ya da şu hamuru denen ürün. Evde yapmak isteyenler için enfes churros tarifimiz geliyor…
Tapas’tan paella'ya pek çok lezzetine artık aşina olduğumuz İspanyol mutfağı, Akdeniz damak tadının en güzel örneklerini barındırır. Dolayısıyla bizim damak tadımıza da son derece uygun olan bu mutfaktan, sadece kahvaltıda değil her öğün yiyebileceğiniz bir omlet tarifini sizinle buluşturmaya karar verdik. Hemen aşağıda...
Son zamanların en popüler tatlılarından biri olan yanık cheesecake, İspanya’nın Bask bölgesinde bulunan San Sebastian şehrindeki La Vina Pastanesi’nden çıkıp ünü dünyaya yayılmış bir tatlı. Yapılışı oldukça pratik olan yanık cheesecake’in lezzetinin sırrı içindeki peynirin yumuşaklığında. Bu cheesecake’i siz de evinizde yapmak isterseniz tarif hemen aşağıda…