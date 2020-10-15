Paella'dan tortilla'ya birbirinden nefis İspanyol yemekleri

Tavuklu ve sucuklu paella tarifi İspanya mutfağının en tanınmış yemeklerinden biri olan paella, özünde bir tür pilav. Genelde kısa taneli bol nişastalı pirinçler kullanılarak yapılan paella’nın olmazsa olmazlarından biri de safrandır. İçine deniz ürünleri, çeşitli sebzeler, sucuk, tavuk gibi malzemelerin de eklenmesiyle lezzeti zirveye çıkan paella’yı biz bu tarifimizde tavuklu ve sucuklu yaptık. Siz de denemek isterseniz, Türk damak zevkine çok uygun bir paella tarifimiz var. İşte enfes tavuklu ve sucuklu paella tarifi…