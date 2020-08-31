Padişahların tatlısı lök, Kemaliye'yi ziyaret edenlerin gözdesi oldu

"Lökhaneye her gelen tatlıyı çok beğeniyor. Tamamen doğal olması, dutun hiç ilaçlanmadan yetişen bitki olması, tatlıya ayrı bir özellik katıyor. İçerisinde kullanılan ceviz, yörenin cevizi. Buraya gelen herkes lökhanede lökün tadına bakmadan gitmez. Tatlıyı dünyanın çeşitli devletlerine, gelen misafirler sayesinde gönderiyoruz. Tabii kargo ile isteyenler de var, onlara da özel paket ambalajlarla yolluyoruz."