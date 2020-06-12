Özellikle diyet yapanlar bol bol tüketiyor ama...

Bazı vatandaşlar da kuru meyve alırken nelere dikkat ettiklerini anlattı. Öyküm Sıla Altunkara, “Kuru üzüm tüketiyorum, kuru kayısı tüketiyorum. Daha çok paketli ürün alıyorum, ekstra şeker eklenebileceğini hiç bilmiyordum, sizden duydum. Şu anda da diyetteyim aslında, bir dahakine dikkat edeceğim kuru meyve tüketirken. Aldığım paketli ürünlerin üzerine de hiç bakmadım daha önce, şeker ilavesi var mı yok mu hiç dikkat etmedim" dedi.