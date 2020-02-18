Özel taş fırında pişiriyor, yiyen bir daha vazgeçemiyor

'TÜRKİYE'DE GİZLİ KALMIŞ LEZZETLERDEN' Buldan simidinin keşfedilmeyi bekleyen tatlardan olduğunu ifade eden Kaval, "Gurbetçiler ilçemize geldiklerinde önce bizim yanımıza geliyorlar. Buldan simidini çok özledikleri için burada simidi yiyip evlerine öyle gidiyorlar. Ülkeden ayrılırken de, 40-50'şer adet simit alıp yaşadıkları ülkelere götürüyorlar.