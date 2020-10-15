Özel lezzetiyle tescilli Kale biberinde son hasat başladı

Bu yıl verimden memnun olduğunu ifade eden biber yetiştiricisi İbrahim Yenipazarlı, “Kale biberi Denizli bölgesinde damak tadı ve zevk olarak en iyi biberlerden. Bu sene çok şükür iyi bir verim aldık. Ciddi anlamda ekonomimize katkı oluşturdu. Kale biberinin en büyük özelliklerinde bir tanesi tüketiciler açısında biberi çok arıyorlar. Aroması, tadı, kokusu ve insan sağlığına yararı açısından bu bibere çok önem veriyoruz. Denizli’den, Aydın’dan ve Nazilli’den özellikle bu biberleri satın almaya geliyorlar” dedi.