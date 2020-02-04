Öyle tuhaf istekleri var ki... Sabahları içtiği kahve...

Van Halen ise kulisinde fındık ve kraker ile ekşi krema istiyormuş. Ayrıca dışı şeker kaplı çikolata drajeler de istiyor ama bu drajeler kesinlikle kahverengi kaplamalı olmayacakmış. Bunun sebebi ise lezzet filan değilmiş. Van Halen üyeleri organizatörlerin talep listesini dikkatli okuyup okumadığını anlamak için böyle bir sınav yapıyormuş. Kaseden kahverengi draje çıkarsa konser iptal ediliyormuş.