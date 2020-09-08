Osmanlı saraylarında sofraları süslüyordu! Yeniden toprakla buluştu

"Kamber biberimiz atalarımızdan gelen, aroması, özgün şekli, özgün yeşili ve kırmızısı olan, hem turşu hem kızartmalık hem de salçalık olarak da kullanılabilen son derece lezzeti olan bir biberimiz. Buradaki toprakların verimliliği, havasının ve ikliminin güzelliğiyle aromaları oldukça da farklı ve güzel ürünler elde ediliyor. Biz bunu tadıyoruz ve tavsiye ediyoruz. Şekli itibariyle farklı görebiliriz ama bu biber genleri ile oynanmamış, olduğu gibi atalardan devralınmış tohumlardan elde ediliyor. Bizzat vatandaşımızın eliyle üretilerek sofraları süslüyor."