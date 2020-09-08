MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yemek KültürüOsmanlı saraylarında sofraları süslüyordu! Yeniden toprakla buluştu
GeriYemek Kültürü Osmanlı saraylarında sofraları süslüyordu! Yeniden toprakla buluştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Yemek Kültürü
AA
Haber Giriş: 08 Eylül 2020 - 11:03 | 

Osmanlı saraylarında sofraları süslüyordu! Yeniden toprakla buluştu

Osmanlı döneminde saraylarda tüketilen ve lezzetiyle ün yapmış olan kamber biberi, kadınların kurduğu kooperatif sayesinde yeniden toprakla buluştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Osmanlı döneminde saraylarda tüketilen ve lezzetiyle ün yapmış olan kamber biberi, kadınların kurduğu kooperatif sayesinde yeniden toprakla buluştu.

2
Abone Olgoogle-news

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, “Osmanlı Lezzeti Kamber Biberi Yeniden Canlanıyor” projesi ile saraylarda sofraları süsleyen ve son dönemde çok fazla yetiştirilmeyen kamber biberinin yeniden toprakla buluşması için çalışma başlattı.

3
Abone Olgoogle-news

Söğüt ilçesine bağlı Geçitli köyü başta olmak üzere kente bağlı 13 köyde, 50 kadın çiftçi proje kapsamında tohumları toprakla buluşturdu.Geçitli köyündeki ilk hasada katılan Vali Bilal Şentürk kadınların heyecanına ortak oldu, tarladan biber topladı. Şentürk, biberin yeniden, kadınların eliyle hayat bulmasının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

4
Abone Olgoogle-news

Yenilenen lezzetin artık sofraları süsleyeceğini kaydeden Şentürk, şöyle konuştu:

5
Abone Olgoogle-news

"Kamber biberimiz atalarımızdan gelen, aroması, özgün şekli, özgün yeşili ve kırmızısı olan, hem turşu hem kızartmalık hem de salçalık olarak da kullanılabilen son derece lezzeti olan bir biberimiz. Buradaki toprakların verimliliği, havasının ve ikliminin güzelliğiyle aromaları oldukça da farklı ve güzel ürünler elde ediliyor. Biz bunu tadıyoruz ve tavsiye ediyoruz. Şekli itibariyle farklı görebiliriz ama bu biber genleri ile oynanmamış, olduğu gibi atalardan devralınmış tohumlardan elde ediliyor. Bizzat vatandaşımızın eliyle üretilerek sofraları süslüyor."

6
Abone Olgoogle-news

Şentürk, üreticilere bol kazançlar diledi. Bilal Şentürk, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ile Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'tan projenin sürdürülebilirliği çalışmaları hakkında da bilgi aldı.

7
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi