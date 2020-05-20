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Yemek Kültürü
AA
Haber Giriş: 20 Mayıs 2020 - 09:35,

Ortadoğu'nun 'tatlı' başkentinde ramazan bolluğu yaşanıyor

Ürettiği tatlılarla Arap dünyasında ismini duyuran Nablus, yeni tip koronavirüs salgınının yol açtığı ekonomik durgunluktan ramazanda çıkmaya başladı

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın tatlılarıyla meşhur Nablus kentinde söz konusu sektör, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşadığı zor günlerin ardından ramazan ayında toparlanmaya çalışıyor.

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Dünyanın en eski kentlerinden olan ve "Küçük Şam" olarak da anılan Nablus kentinde yapılan tatlılar, bu ramazanda da iftar sofralarına lezzet katmaya devam ediyor.

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Tatlılarıyla yalnız Filistin'de değil, Arap dünyasında meşhur olan Nablus'ta mart ayından bu yana kapalı kalan birçok tatlı dükkanı, kentte virüs vakasına rastlanmaması nedeniyle ramazan ayında Filistin yönetiminin kararıyla kapılarını açtı.

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Nablus'ta tatlı dükkanı sahibi Mecdi Ebu Saliha AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin hükümetinin, iş yerlerinde çalışan sayısının düşük tutulması kararı nedeniyle yüzde 20 üretim kapasitesiyle çalıştıklarını belirtti.

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Ramazan ayında tatlıya talebin arttığını belirten Ebu Saliha, kapasiteleri nispetinde iç piyasanın ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını kaydetti.

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Ramazanlarda dükkanındaki işçi sayısını artırmaya alışkın olduğunu aktaran Ebu Saliha, "Bu yıl salgın nedeniyle Batı Şeria ya da 1948 topraklarından müşterimiz yok sadece Nablus ve çevre beldelerden gelen müşterilerimize hizmet veriyoruz" dedi.

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Yaklaşık 2 ay süren sokağa çıkma yasağının ardından kentin yavaş yavaş toparlanma sürecine girdiğini söyleyen Ebu Saliha, bu süreçte büyük zarar ettiklerini dile getirdi.

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Nablus'ta tatlıcılık yapan Mecdi Arafat ise bu yıl halktan gelen talebin geçen yıllara kıyasla çok düşük olduğunu söyledi. Arafat, talepte yaşanan düşüşü, salgın ve buna bağlı olarak alınan tedbirler sonucu insanların alım gücünün düşmesine bağladı.

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Kentte Kovid-19 vakası görülmemesine rağmen tatlıcılar yine de tedbiri elden bırakmadı. Çalışanların eldiven ve maske taktığı dükkanlar, çalışma saatleri boyunca pek çok kez dezenfekte edildi, müşteriler dükkana girmeden önce özel dezenfeksiyon odalarına alındı.

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Künefesiyle meşhur olan Nablus'ta ayrıca, lokma, kalbur tatlısı, Nablus usulü katmer, peynir ve kaymakla yapılan çörekler, burma tatlısı, güllaç, irmik tatlısı, kadayıf, şöbiyet, fıstıklı kadayıf ve bakla çeşitleri üretiliyor.

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