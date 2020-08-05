Ordu'nun yöresel tadı tirmit mantarı tezgahlarda yerini aldı

Ormanlık alanlarda toplandıktan sonra tezgahlarda satılan tirmitin, en fazla iki gün bekletilmesi gerektiğini, aksi takdirde bozulabildiğini belirterek, “Tirmitler bölgede en çok kavurma olarak tüketiliyor. İnsanlar şimdiden kilolarca alıp, turşusunu kuruyor ve dondurucularda muhafaza ediyor. Özellikle gurbetçiler daha fazla talep gösteriyor, talep fazla” dedi.