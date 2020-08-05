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Hürriyet
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Yemek Kültürü
İHA
Haber Giriş: 05 Ağustos 2020 - 16:25,

Ordu'nun yöresel tadı tirmit mantarı tezgahlarda yerini aldı

Ordu’nun yüksek rakımlı bölgelerinde yetişen ve yöresel bir ürün olan tirmit mantarları tezgahlardaki yerlerini aldı.

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Yüksek rakımlı bölgelerde ve bol yağış alan yerlerde yetişen tirmit, yaz aylarında Ordu'da sofraların vazgeçilmezi ürünleri arasında yerini alıyor. Ordu'nun yüksek kesimlerinde yağışların ardından oluşan ve hasat edilen mantarlar, cinsine göre 10 lira ile 40 lira arasında satışa sunuluyor.

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Kavurması, turşusu, mıhlaması yapılarak tüketilen, kendine has kokusu ve lezzetiyle insanların oldukça ilgisini çeken tirmit, tezgahlarda ‘dağ’, ‘fındık’ ve ‘tavuk’ çeşitleriyle satışa sunuluyor. Satıcıların da yüzünü güldüren tavuk tirmitin kilogramı 40 TL’den satılırken, fındık tirmiti olarak satılan mantar çeşidi 30, dağ tirmiti ise 10 liradan satılıyor.

3Talep oldukça fazla
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Talep oldukça fazla

Sırrı Paşa Caddesi üzerinde seyyar tirmit satışı yapan Okan Yurdakul, yüksek kesimlerde zor şartlar altında toplanan tirmitin, insanlar tarafından oldukça fazla talep edildiğini söyledi.

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Ormanlık alanlarda toplandıktan sonra tezgahlarda satılan tirmitin, en fazla iki gün bekletilmesi gerektiğini, aksi takdirde bozulabildiğini belirterek, “Tirmitler bölgede en çok kavurma olarak tüketiliyor. İnsanlar şimdiden kilolarca alıp, turşusunu kuruyor ve dondurucularda muhafaza ediyor. Özellikle gurbetçiler daha fazla talep gösteriyor, talep fazla” dedi.

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