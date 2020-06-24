Görüntüsü kebaba çok benziyor... Oraya giden bu lezzeti tatmadan geri dönmüyor!

Ramen Tüm dünyada hızlı yemek meraklılarının favorilerinden olan ramen, aslında bir Japon sokak lezzeti ancak birçok kaynak bu lezzetin kökeninin Çin olduğunu söylüyor. Japonya'da her bölgenin farklı bir ramen tarifi var ama genellikle et ya da balık suyundaki noodle'lar, soya sosu ya da miso'yla servis ediliyor. Üzerine haşlanmış yumurta, et dilimleri, ördek, yeşil soğan, kuru deniz yosunu gibi malzemeler ekleniyor.