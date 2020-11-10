Onlar dünyanın en sevilenleri... Hem ucuz hem doyurucu hem de çok lezzetli

Stovies Bir İskoç yemeği olan stovies de bir önceki akşam yenen etten artanların değerlendirilmesi amacıyla ortaya çıkmış. Patatesli ve havuçlu bir yahni diyebileceğimiz stovies, yanında yulaf kekiyle servis ediliyor. Bu açıdan bir diğer patatesli yemek olan İrlanda yahnisiyle de yakın akraba.