Önce Bakmaya, Sonra Tatmaya Doyamayacağınız 5 Lübnan Yemeği
Türk sofralarında da sık sık karşımıza çıkan birçok mezenin asıl vatanı olan Lübnan mutfağı, alıştığımız damak tadına olan benzerliklerinin yanında farklılıklarıyla da sizi son derece şaşırtacak.O halde, en kısa zamanda Beyrut planları yapmanızı sağlayacak tariflere davet ediyoruz sizi...
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1
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Dünyanın en zengin mutfaklarından biri olarak kabul edilen Lübnan Mutfağı, Akdeniz, Arap ve Osmanlı mutfağından pek çok izler taşır.
2
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Tabbule Salatası
Haşlanmış bulgurun, birçok sebze ve baharatla birleşmesiyle elde edilir. Türk Mutfağı’nda kısıra benzeyen bu salata son derece sağlıklı ve doyurucudur.
3
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Fattoush
Çıtır çıtır marullar, kızartılmış ekmek, domates, nar ve çeşitli sosların bir araya gelmesiyle elde edilen bu salata, Lübnan’da oldukça sık tüketilen yiyecekler arasındadır.
4
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Manakish
Kekik, susam, sumak ve zeytinyağı ile hazırlanan bu yemek, Lübnan’da popüler bir kahvaltı öğünüdür.
5
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Sfeeha
Lübnan etli turta olarak adlandırabileceğimiz Sfeeha, kıyma, soğan, domates ve çam fıstığının buluşmasıyla harikalar yaratan tatlardan sadece bir tanesidir.
6
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Mamul Kurabiyesi
Un yerine irmiğin kullanıldığı, Antep fıstıklı bir harca sahip, gül ve portakal çiçeği suyu ile tatlandırılan Mamul kurabiyesi büyük bir hayran kitlesine sahip tatlar arasında.