İncili Gastronomi Rehberi Haber Giriş: 08 Aralık 2020 - 11:58 | 08 Aralık 2020 - 11:58

Önce Bakmaya, Sonra Tatmaya Doyamayacağınız 5 Lübnan Yemeği

Türk sofralarında da sık sık karşımıza çıkan birçok mezenin asıl vatanı olan Lübnan mutfağı, alıştığımız damak tadına olan benzerliklerinin yanında farklılıklarıyla da sizi son derece şaşırtacak.O halde, en kısa zamanda Beyrut planları yapmanızı sağlayacak tariflere davet ediyoruz sizi...