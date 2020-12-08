MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz İncili Gastronomi RehberiÖnce Bakmaya, Sonra Tatmaya Doyamayacağınız 5 Lübnan Yemeği
Geriİncili Gastronomi Rehberi Önce Bakmaya, Sonra Tatmaya Doyamayacağınız 5 Lübnan Yemeği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 08 Aralık 2020 - 11:58 | 

Önce Bakmaya, Sonra Tatmaya Doyamayacağınız 5 Lübnan Yemeği

Türk sofralarında da sık sık karşımıza çıkan birçok mezenin asıl vatanı olan Lübnan mutfağı, alıştığımız damak tadına olan benzerliklerinin yanında farklılıklarıyla da sizi son derece şaşırtacak.O halde, en kısa zamanda Beyrut planları yapmanızı sağlayacak tariflere davet ediyoruz sizi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Dünyanın en zengin mutfaklarından biri olarak kabul edilen Lübnan Mutfağı, Akdeniz, Arap ve Osmanlı mutfağından pek çok izler taşır.

2Tabbule Salatası
Abone Olgoogle-news

Tabbule Salatası

Haşlanmış bulgurun, birçok sebze ve baharatla birleşmesiyle elde edilir. Türk Mutfağı’nda kısıra benzeyen bu salata son derece sağlıklı ve doyurucudur.

3Fattoush
Abone Olgoogle-news

Fattoush

Çıtır çıtır marullar, kızartılmış ekmek, domates, nar ve çeşitli sosların bir araya gelmesiyle elde edilen bu salata, Lübnan’da oldukça sık tüketilen yiyecekler arasındadır.

4Manakish
Abone Olgoogle-news

Manakish

Kekik, susam, sumak ve zeytinyağı ile hazırlanan bu yemek, Lübnan’da popüler bir kahvaltı öğünüdür.

5Sfeeha
Abone Olgoogle-news

Sfeeha

Lübnan etli turta olarak adlandırabileceğimiz Sfeeha, kıyma, soğan, domates ve çam fıstığının buluşmasıyla harikalar yaratan tatlardan sadece bir tanesidir.

6Mamul Kurabiyesi
Abone Olgoogle-news

Mamul Kurabiyesi

Un yerine irmiğin kullanıldığı, Antep fıstıklı bir harca sahip, gül ve portakal çiçeği suyu ile tatlandırılan Mamul kurabiyesi büyük bir hayran kitlesine sahip tatlar arasında.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi