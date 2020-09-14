Ona 'süper meyve' diyorlar! Artık Türkiye'de de yetişiyor

"Akçaabat merkezinde bir bahçede deneme dikimleri yapıldı. 2019 yılından beri bu aronya bahçesini takip ediyoruz. Şu anki bahçemiz, dikimiyle birlikte 3 yaşında. 800 metrekarelik bahçemizde yaklaşık 1 ton meyve oluştu. Şu anda Akçaabat ilçesinde 42 dekar aronya bahçesi oluştu. Bu bahçeler de 2 yıl sonra meyve vermeye başlayacak."