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Hürriyet
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Yemek Kültürü
AA
Haber Giriş: 14 Eylül 2020 - 10:27 | 

Ona 'süper meyve' diyorlar! Artık Türkiye'de de yetişiyor

Trabzonlu bir üreticinin girişimiyle Türkiye'de de yetiştirilmeye başladı. Üreticisine çok büyük gelir getiriyor.

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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan Fikret Tayfun Kandaz (68), 2018 yılında bahçesine diktiği aronya meyvesinin hasadına başladı.

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Halk arasında süper meyve olarak bilinen ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini, alternatif tarım ürünü olarak yetiştiren Kandaz, topladığı hasattan 500 kilo ürün elde etti.

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Akçaabat ilçesi Çolaklı Mahallesinde 2018 yılında fındık bahçesini söken Fikret Tayfun Kandaz, antioksidan oranı çok yüksek olan aronya meyvesini memleketine kazandırmak için bahçesine 400 tane aronya fidanı dikti.

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3 yaşını geçen fidanlardan 500 kilo ürün sağladı. Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle, 2012 yılı itibariyle yetiştirilmeye başlanan aronya, ülkemizin her bölgesinde yetişme potansiyeline sahip meyveler arasında en güçlü antioksidan özelliği ile yer allıyor.

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Sağlık yönünden çok faydalı olduğu bilenen aronya meyvesi, halk arasında süper meyve olarak da anılıyor.

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Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, şunları söyledi: "2018 yılında aronya meyvesiyle tanıştık. Fikret Tayfun Kandaz diye bir üreticimiz bize gelip aronya meyvesini Akçaabat'a getirdi."

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"Akçaabat merkezinde bir bahçede deneme dikimleri yapıldı. 2019 yılından beri bu aronya bahçesini takip ediyoruz. Şu anki bahçemiz, dikimiyle birlikte 3 yaşında. 800 metrekarelik bahçemizde yaklaşık 1 ton meyve oluştu. Şu anda Akçaabat ilçesinde 42 dekar aronya bahçesi oluştu. Bu bahçeler de 2 yıl sonra meyve vermeye başlayacak."

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" Akçaabat'ta toplamda 2 yıl sonra 15 ton civarında bir meyve oluşumunu hesaplıyoruz. Aronya meyvesinin antioksidan özelliği var. Gıda, kozmetik ve çok farklı sektörlerde kullanılabiliyor. Suyu dondurma sektöründe kullanılıp farklı bir lezzet oluşturdu. Yaşanan pandemi döneminde aronyaya aşırı bir talep geldi."

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"Aronyanın kilosu şu anki perakende fiyatı 50 lira ve toptan fiyatı 30 liradan satılıyor. Yalnızca Akçaabat'ın değil Doğu Karadeniz'in gelir kapısı olacak. Fındık hasadında 1 dekardan 4 bin lira alınıyorsa, aronya meyvesinden 40 bin lira alırsınız."

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Aronya meyvesini Akçaabat ilçesine getiren üretici Fikret Tayfun Kandaz, "Yalova'da tesadüfen bu meyveyle karşılaştım. 50 tane alarak Trabzon'a getirdim. 50 kökü 1600 rakıma kadar çeşitli bölgelere dağıtarak en iyi verim nerede alacağımızı görmek istedim" dedi ve ekledi:

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"2018 yılının mayıs ayında 400 tane fidan alarak buraya diktim. Şu anda 3 yaşını geçtiler. Geçen sene 80 kilo verim aldığımız yerde şu an 500 kiloluk bir verime ulaştım. Trabzon'a bu meyveyi kimse tanımıyordu."

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"Bu meyvenin yapılmış reçeliyle birlikte pastanelere, otellere ve kafelere giderek bedava ürün verdim. Bu meyveyi tanıtmak için çok emek verdim. Ürünümün ilk meyvesini gördüğüm zaman bu meyveyi bu bölgeye kazandırdım diye sevincimden ağladım."

13ARONYA (ARONİA MELANOCAPRA) MEYVESİ
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ARONYA (ARONİA MELANOCAPRA) MEYVESİ

Anavatanı Kuzey Amerika olan Aronya, üzümsü bir meyve olup sağlık potansiyeli nedeniyle 1900'lü yılların başlarında Rusya'ya getirilmiş ve yetiştiriciliğine başlanmıştır.

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Aronya geniş bir iklim kuşağı ve toprak şartlarına adapte olabilmesi, zengin içeriği ile insan sağlığına ve beslenmesine katkısı nedeni ile Süper Meyve olarak adlandırılmaktadır. Odunsu çok yıllık çalı formunda bir bitkidir. Çiçeklenme genellikle mayıs ayında başlar, bu nedenle ilkbahar geç donlarından zarar görmez.

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Meyveler eylül ayı ortalarında hasada gelmektedir. 4-6 hafta meyveler bozulmadan bitki üzerinde kalabilmektedir. Kendine verimlidir, tozlayıcıya ihtiyaç duymaz. Meyvesi çok yüksek miktarda antosiyanin ve flovanoidler içermektedir.

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Aynı zamanda antioksidanlar, fenoller, minareller ve vitaminler yönünden de zengindir. Öte yandan Aronya, bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı metabolizmanın direncini artırır.

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