Ona Bayılıyoruz. İşte Çıtır Tavuğu Evde Yapmanın Püf Noktaları
Atıştırmalıklarda yeri hep birinci. Patates kızartması da yancısı. Hem ara öğün, hem doyurucu bir ana öğün yemeği.
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1
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Evet ta kendisi. Çıtır tavuk! Peki bu tavukları evde yapalım da nasıl çıtır yapalım? Buyursunlar;
2
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İlk olarak pişireceğiniz tavukların oda sıcaklığında olması gerektiğini hatırlatalım.
Tavuğunuz dinlenirken buzdolabında beklemeli, pişirilmeden önce oda sıcaklığına getirilmelidir. Sonrasında parçalanmış olarak aldığınız ya da parçaladığınız tavukları bir güzel tuzlayın.
3
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Kesilmiş süt mü kullanmalı?
Zincir fast food markalarının, çıtır tavuk sırrının kesilmiş süt kullanması olduğu bilinir. Bunu evde farklı bir yöntemle yapabilirsiniz. 1 bardak sütün içerisine 1 yemek kaşığı sirke ve 1 yemek kaşığı limon ilave edip biraz bekleyin. Sütün yoğunlaştığını göreceksiniz.
4
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Marine etmenin çok farklı yolları var
Az önce bahsettiğimiz sütle de marine edebilirsiniz. İsterseniz zeytinyağı, salça ve baharatlarla da tavuklarınızı lezzetlendirebilirsiniz. İki tarifi de denemenizi ve en sevdiğinizi bulmanızı öneririz.
5
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Bekleyin, bekletin
Marinasyonun en önemli aşaması, tavukları sosuyla birlikte buzdolabında uzun süre bekletmek. Bu, 1 gün bile olabilir ama zamanınız kısıtlıysa 2 saat de yeterli olacaktır. Malzemelerin iyice harmanlanması önemli bir detay.
6
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Peki ya kuru malzemeler?
Baharatları karıştırıp geçin demeyelim. Hangi baharatı kullanacağınız, tavuğun çıtır olma seviyesini belirliyor. Elediğiniz unun içerisine sarımsak tozu, acı toz biber, karabiber, dilerseniz sebze çeşnisi de ilave edin.
7
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İyi kızartmaların temel kuralı; derin bir tencere ve bol yağ kullanılmasıdır.
Marine ettiğiniz ve beklettiğiniz tavukları unlu karışıma iyice bulayın ve kızartmaya başlayın. Tavukları çevirerek kızartın. Şimdiden afiyet olsun…