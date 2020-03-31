Omega-3 deposu somonla yapabileceğiniz birbirinden nefis yemek tarifleri

Somonlu ve susamlı milföy bohçaları tarifi Somon tam bir omega-3 deposu olmasıyla özellikle sağlıklı beslenmek isteyenlerin favorilerinden. Genelde öğle ya da akşam yemeklerinde tüketiliyor ancak aslında o kadar çok işe yarıyor ki günün her öğünü kendine yer bulabilir. Somonun lezzetini çay saatinde ortaya çıkaran basit bir tarifimiz var sizin için. Hazırlaması da oldukça pratik olan bu böreği siz de çok seveceksiniz. Afiyet olsun...