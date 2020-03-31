Haber Giriş: 31 Mart 2020 - 15:08,
Omega-3 deposu somonla yapabileceğiniz birbirinden nefis yemek tarifleri
Uzmanlar bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için tüketilmesi gereken en önemli bileşenlerden birinin omega-3 yağ asitleri olduğunu vurguluyor. Omega-3'ün en zengin kaynaklarından biri de balık, özellikle de somon. Bu nedenle sizin için enfes somonlu tarifler derledik. Kahvaltıdan misafir sofralarına her yere yakışacak somonlu lezzetlerimiz arasında damak zevkinize göre bir şey mutlaka vardır. Afiyet olsun...
Sebzeli somon füme çorbası tarifi
Balık çorbası genellikle balık restoranlarında içtiğimiz fakat lezzetine bir türlü doyamadığımız bir çorba. Öyleyse bu çorbayı neden evde de yapmayalım, değil mi? Füme somon ve birkaç temel sebzeyle kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu çorba, balık çorbasını özlediğiniz zamanlarda imdadınıza koşacak.
Focaccia ekmeğinde somon füme tarifi
Başlangıç ya da aperatif olarak sunulabilecek bu tarifi çocuklar da çok sevecek. Üstelik yapılışı da çok kolay. Yemeğinizi özel bir günde servis edecekseniz dilimleri tabağa yerleştirdikten sonra ikiye bölünmüş cherry domateslerle süslemenizi tavsiye ederiz. Görüntüsü de lezzeti kadar güzel olacak.
Ispanak yatağında somon tarifi
Somon çok kolay pişen, bol yağlı ve çok lezzetli bir balık. Hele yanında ıspanak da olunca hem tadına hem de sağlığına doyum olmuyor. Doyurucu ve besleyici ıspanak yatağında somon tarifimizi siz de mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun şimdiden…
Somonlu ve susamlı milföy bohçaları tarifi
Somon tam bir omega-3 deposu olmasıyla özellikle sağlıklı beslenmek isteyenlerin favorilerinden. Genelde öğle ya da akşam yemeklerinde tüketiliyor ancak aslında o kadar çok işe yarıyor ki günün her öğünü kendine yer bulabilir. Somonun lezzetini çay saatinde ortaya çıkaran basit bir tarifimiz var sizin için. Hazırlaması da oldukça pratik olan bu böreği siz de çok seveceksiniz. Afiyet olsun...
Norveç somonlu tartar tarifi
İşte en özel sofralarınıza bile çok yakışacak nefis ve kolay bir tarif: Somonlu tartar. Şık bir sunum için tartarı yarısı buzla dolu ağzı geniş bir bardak içinde servis edin. Tadıyla ve görünümüyle fark yaratan bu lezzeti evde hazırladığınıza sevdiklerinizi ikna etmekte zorluk çekeceksiniz!
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Fırında kabak kaplamalı somon fileto tarifi
Kabak gibi hafif sebzeler balığa, özellikle de somona çok yakışıyor. Bu tarifimizde hem lezzeti hem de görüntüsü benzersiz bir yemek hazırladık. Yapılışı da oldukça pratik olan fırında kabak kaplamalı somon fileto, yaz aylarında favori yemeklerinizden olacak. Afiyet olsun…
Somonlu şiş tarifi
Hem çok pratik hem de çok sağlıklı bir balık yemeğine ne dersiniz? Birkaç dakika içinde kolayca yapabileceğiniz somonlu şiş, sofralarınızın vazgeçilmezleri arasındaki yerini kısa süre içinde alacak. Siz de bu omega-3 ve protein deposu sağlıklı yemeği denemek isterseniz işte malzemeleri ve yapılış aşamaları...
Füme somonlu kanepe tarifi
Füme somon kanepe yaparken en sık kullanılan malzemelerden. Bu tarifimizde biz de somon ve peynirle şahane kanepeler yaptık. Kanepenin tabanını tahıllı krakerlerle de yapıp farklı lezzetler elde edebilirsiniz.
Somonlu tagliatelle tarifi
Makarna sevmeyen var mı? Olduğunu sanmıyoruz. Hele bazılarımız her öğün olsa her öğün makarna yiyebilecek seviyede seviyor. Peki bugün makarnanızı farklı bir sosla lezzetlendirmeye ne dersiniz? Sizin için somonla nefis bir tagliatelle tarifi hazırladık. Oldukça da pratik olan bu makarna tarifini siz de çok beğeneceksiniz. Afiyet olsun...
Otlu keçi peynirli omlet ve füme somon rulosu tarifi
Balık bizim için genelde öğle ya da akşam yemeklerinde tüketilen bir ürün ancak dünyanın birçok yerinde kahvaltıda da balık, özellikle de somon tüketiliyor. Genellikle yumurtayla birlikte servis edilen somonu biz bu tarifimizde keçi peyniriyle birlikte omlete sarıp enfes bir rulo yaptık. Misafir sofralarınızda mutlaka bulunması gereken bu lezzeti denemeden geçmeyin. Afiyet olsun...
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Salatalıklı kanepe tarifi
Ekmek yemek istemeyen, glutensiz beslenenler için enfes bir kanepe tarifimiz var. Gayet hafif olan bu atıştırmalık çok da lezzetli. Üzerine somon füme eklediğinizde de bambaşka bir lezzete kavuşan bu kanepeyi mutlaka deneyin.
Hardallı gravlax tarifi
"Gravlax", İsveç. Norveç gibi İskandinav ülkelerinde sıkça tüketilen bir yemek. Kabaca tarif etmek gerekirse, bizim lakerdamıza benziyor diyebiliriz. Ancak çok daha kısa sürede yapılan gravlax'ın, yağlı ve etli bir balık olduğu için somonla yapılanı makbul. Genellikle meze olarak tüketilen bu lezzetin tarifi hemen aşağıda.
Somon fümeli ve avokadolu suşi tarifi
Suşi, 10-15 yıl önce "çiğ balık" gözüyle bakılan bir yemekken, bugün Türkiye'nin dört bir yanında peş peşe suşiciler açılıyor. Evde suşi yapmak da gittikçe popülerleşen bir trend haline geldi. Bu tarifimizde somon fümeyle nefis bir suşi hazırladık. Marketten alacağınız setlerle kolayca hazırlayabileceğiniz ev suşisi en az restoranlardaki kadar güzel olacak.
Kuşkonmaz ve limonlu somon ruloları tarifi
Özel günler için kolay fakat havalı görünen bir atıştırmalık arıyorsanız bu ruloları çok seveceksiniz. Biz ruloları haşladık ama siz isterseniz buharda pişirebilir, ot olarak da taze kekik yerine kişniş, dereotu vb. de kullanabilirsiniz. Tarif bizden yaratıcılık sizden...
Poşe somon tarifi
Balık en sağlıklı ve en besleyici gıdaların başında geliyor. Hele ki çok fazla yağ kullanmadan, içindeki vitamin ve mineralleri de hapsederek pişiriyorsanız, muhteşem bir öğünü garantilediniz demektir. Böyle bir şeyler arıyorsanız poşe somon tarifi tam size göre. Defne yaprağı ve hardal tohumuyla lezzetlenen bu pratik tarifi bir kenara kaydedin.
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Fırında limonlu somon tarifi
Omega 3 yağ asitleri açısından en zengin balıklardan biri olan somon hayatımıza biraz geç girdi ama hem lezzeti hem de pratikliğiyle bir anda vazgeçilmezlerimizden biri haline geldi. Özellikle fırında pişirildiğinde tadına doyum olmayan somon için bu kez de limon sosuyla güçlendirilmiş bir tarif hazırladık. Çok beğeneceğinizi düşünüyoruz.
Tavada somon tarifi
Somon pratikliğiyle çok sevilen bir balık. Soğuk deniz balığı olduğu için de yağlı bir yapısı var. Bu nedenle tavada somon pişirirken buna dikkat etmek gerekiyor. Aşağıdaki tarifimizi tam olarak bu durumlar için tasarladık. Tavanızın yapışmasını önleyecek kadar yağ, somonu pişirirken yeterli olacak. Şimdiden afiyet olsun!
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