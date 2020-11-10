Ölüm yıldönümünde Ulu Önder Atatürk'ün sevdiği yemekler ve tarifleri

Etli bamya yemeği tarifi Bamya yaz aylarının en sevilen ve en sağlıklı sebzelerindendir. Zeytinyağlı, tavuklu ya da kıymalı yapılabilen bamya yemeğini bu tarifimizde de kuzu kuşbaşı ile denedik ve yine mükemmel bir sonuç elde ettik. Sizin için etli bamya yemeğinin malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda sıraladık. Şimdiden elinize sağlık...