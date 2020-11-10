Ölüm yıldönümünde Ulu Önder Atatürk'ün sevdiği yemekler ve tarifleri
Türkiye'nin atası, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da büyük bir hasret ve özlemle anıyoruz. Bu çok özel günde Atamız'ı en sevdiği yemeklerle anmak istedik. İşte Selanik usulü ıspanak böreğinden irmik helvasına Atatürk'ün sevdiği yemekler...
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Ispanaklı Selanik böreği tarifi
Ispanaklı börek, mutfaklarımızın en sevilen yemeklerindendir. Osmanlı’dan günümüze sofralarda varlığını sürdüren bu böreğin, Ulu Önder Atatürk’ün en sevdiği yemeklerden biri olduğu biliniyor. Siz de bu yemeği evinizde yapmak isterseniz malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
Kuru fasulye yanında pilavıyla birlikte mutfağımızın en temel yemeklerinden biri. Etli, sucuklu, pastırmalı kuru fasulye çeşitlerinin hepsi çok lezzetli ama etsiz kuru fasulye de bambaşka bir tat. İçine eklenen domates, biber ve tereyağıyla lezzet ve kıvam kazanan etsiz kuru fasulyenin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Kolay gelsin…
Bamya yaz aylarının en sevilen ve en sağlıklı sebzelerindendir. Zeytinyağlı, tavuklu ya da kıymalı yapılabilen bamya yemeğini bu tarifimizde de kuzu kuşbaşı ile denedik ve yine mükemmel bir sonuç elde ettik. Sizin için etli bamya yemeğinin malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda sıraladık. Şimdiden elinize sağlık...
Bamya, hem hafif hem de besin değeri oldukça yüksek bir sebze. Genellikle çorba olarak tüketilse de bamya yemeği de mükemmel oluyor. Sofranıza lezzet katmanın yanı sıra lif ve mineral deposu bamyayı bir de bu tarifle deneyin. Şimdiden afiyet olsun...
Türk mutfağının en klasik lezzetlerinden biri olan karnıyarık, sunumuyla da lezzetiyle de sofralarımızın vazgeçilmezlerinden. İhtişamlı görüntüsü nedeniyle zor bir yemek izlenimi uyandırsa da aslında yapılışı gayet kolay olan karnıyarığın tarifini adım adım hazırladık. Şimdiden afiyet olsun…
Türk mutfağının en temel yemeklerinden biridir pilav. Bulgurla, şehriyeyle hatta erişteyle de yapılabilir ama pilav denince akla genellikle ilk olarak pirinç pilavı gelir. Bu tarifimizdeki pirinç pilavının içinde ne şehriye ne nohut ne de sebzeler var, dolayısıyla pirincin tadına doyacaksınız. İşte sade pirinç pilavının malzemeleri ve yapılış aşamaları...
Susurluk ayranı, bol köpüklü olmasıyla meşhurdur. Özellikle yolculuklarda Susurluk'ta mola verip yemekle birlikte köpüklü bir ayran içmenin keyfi hiçbir şeyde olamaz. Peki köpüklü Susurluk ayranı evde nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları...
En kolay ve lezzetli tatlılardan biridir irmik helvası. Tarçınla ya da dondurmayla muhteşem uyum sağlayan irmik helvası daha pişerken bütün evi mis gibi kokutur. Özel günlerde kavurup komşularla paylaşması da adetten olan irmik helvasının en leziz tarifini hemen aşağıda bulabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...
Türk kahvesi dünyanın en tanınmış kahvelerinden biri olabilir. Dost sohbetlerinin, keyif vakitlerinin olmazsa olmazı olan Türk kahvesini evde yaparken en önemli detay su-kahve-şeker oranını doğru ayarlamaktır. Sizin için ölçülü bir Türk kahvesi tarifi hazırladık. Elinize sağlık...