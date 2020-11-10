MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Lezizz MenülerÖlüm yıldönümünde Ulu Önder Atatürk'ün sevdiği yemekler ve tarifleri
GeriLezizz Menüler Ölüm yıldönümünde Ulu Önder Atatürk'ün sevdiği yemekler ve tarifleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Lezizz Menüler
Haber Giriş: 10 Kasım 2020 - 17:50 | 

Ölüm yıldönümünde Ulu Önder Atatürk'ün sevdiği yemekler ve tarifleri

Türkiye'nin atası, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da büyük bir hasret ve özlemle anıyoruz. Bu çok özel günde Atamız'ı en sevdiği yemeklerle anmak istedik. İşte Selanik usulü ıspanak böreğinden irmik helvasına Atatürk'ün sevdiği yemekler...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Ispanaklı Selanik böreği tarifi
Abone Olgoogle-news

Ispanaklı Selanik böreği tarifi

Ispanaklı börek, mutfaklarımızın en sevilen yemeklerindendir. Osmanlı’dan günümüze sofralarda varlığını sürdüren bu böreğin, Ulu Önder Atatürk’ün en sevdiği yemeklerden biri olduğu biliniyor. Siz de bu yemeği evinizde yapmak isterseniz malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
2Etsiz kuru fasulye tarifi
Abone Olgoogle-news

Etsiz kuru fasulye tarifi

Kuru fasulye yanında pilavıyla birlikte mutfağımızın en temel yemeklerinden biri. Etli, sucuklu, pastırmalı kuru fasulye çeşitlerinin hepsi çok lezzetli ama etsiz kuru fasulye de bambaşka bir tat. İçine eklenen domates, biber ve tereyağıyla lezzet ve kıvam kazanan etsiz kuru fasulyenin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Kolay gelsin…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
3Etli bamya yemeği tarifi
Abone Olgoogle-news

Etli bamya yemeği tarifi

Bamya yaz aylarının en sevilen ve en sağlıklı sebzelerindendir. Zeytinyağlı, tavuklu ya da kıymalı yapılabilen bamya yemeğini bu tarifimizde de kuzu kuşbaşı ile denedik ve yine mükemmel bir sonuç elde ettik. Sizin için etli bamya yemeğinin malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda sıraladık. Şimdiden elinize sağlık...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
4Zeytinyağlı bamya yemeği tarifi
Abone Olgoogle-news

Zeytinyağlı bamya yemeği tarifi

Bamya, hem hafif hem de besin değeri oldukça yüksek bir sebze. Genellikle çorba olarak tüketilse de bamya yemeği de mükemmel oluyor. Sofranıza lezzet katmanın yanı sıra lif ve mineral deposu bamyayı bir de bu tarifle deneyin. Şimdiden afiyet olsun...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
5Karnıyarık tarifi
Abone Olgoogle-news

Karnıyarık tarifi

Türk mutfağının en klasik lezzetlerinden biri olan karnıyarık, sunumuyla da lezzetiyle de sofralarımızın vazgeçilmezlerinden. İhtişamlı görüntüsü nedeniyle zor bir yemek izlenimi uyandırsa da aslında yapılışı gayet kolay olan karnıyarığın tarifini adım adım hazırladık. Şimdiden afiyet olsun…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
6Pirinç pilavı tarifi
Abone Olgoogle-news

Pirinç pilavı tarifi

Türk mutfağının en temel yemeklerinden biridir pilav. Bulgurla, şehriyeyle hatta erişteyle de yapılabilir ama pilav denince akla genellikle ilk olarak pirinç pilavı gelir. Bu tarifimizdeki pirinç pilavının içinde ne şehriye ne nohut ne de sebzeler var, dolayısıyla pirincin tadına doyacaksınız. İşte sade pirinç pilavının malzemeleri ve yapılış aşamaları...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
7Susurluk ayranı tarifi
Abone Olgoogle-news

Susurluk ayranı tarifi

Susurluk ayranı, bol köpüklü olmasıyla meşhurdur. Özellikle yolculuklarda Susurluk'ta mola verip yemekle birlikte köpüklü bir ayran içmenin keyfi hiçbir şeyde olamaz. Peki köpüklü Susurluk ayranı evde nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
8İrmik helvası tarifi
Abone Olgoogle-news

İrmik helvası tarifi

En kolay ve lezzetli tatlılardan biridir irmik helvası. Tarçınla ya da dondurmayla muhteşem uyum sağlayan irmik helvası daha pişerken bütün evi mis gibi kokutur. Özel günlerde kavurup komşularla paylaşması da adetten olan irmik helvasının en leziz tarifini hemen aşağıda bulabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
9Türk kahvesi tarifi
Abone Olgoogle-news

Türk kahvesi tarifi

Türk kahvesi dünyanın en tanınmış kahvelerinden biri olabilir. Dost sohbetlerinin, keyif vakitlerinin olmazsa olmazı olan Türk kahvesini evde yaparken en önemli detay su-kahve-şeker oranını doğru ayarlamaktır. Sizin için ölçülü bir Türk kahvesi tarifi hazırladık. Elinize sağlık...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi