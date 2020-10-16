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İHA
Haber Giriş: 16 Ekim 2020 - 12:55 | 

Olgunlaşmadan toplanıyor, 3 hafta içinde bir şifa deposuna dönüşüyor

Denizli’nin Honaz ilçesinde "cennet elması" olarak bilinen Trabzon hurmasının hasadı başladı.

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Denizli’de ağaçlardan tek tek toplanan olgunlaşmamış Trabzon hurmaları, kabuklarının soyulmasının ardından özel tezgahlarda, evlerin çatı ve kapı önlerinde kurumaya bırakılıyor.

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İnsan sağlığına pek çok faydası olan Trabzon hurması, 3 haftalık kurutma işleminin ardından lezzeti ile damakta unutulmaz bir tat bırakıyor.

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Denizli’nin Honaz ilçesinde 7 bin dönüm alana ekili olan ve bölgede "cennet elması" olarak bilinen Trabzon hurmasında ilk hasat başladı.

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Olgunlaşmamış Trabzon hurmalarını ağaç dallarından tek tek toplayan vatandaşlar, evlerine getirerek hummalı çalışmaya başlıyor.

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Ev ahalisi ve çevredeki kadın işçilerin Trabzon hurmalarının bir bir kabuklarını soymasıyla bir sonraki aşamaya geçiliyor.

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Özel yapım tezgahlarda iplere dizilerek kurutulma işlemi başlarken, kimi yerlerde ise geleneksel kurutma yöntemi olan evlerin çatısında veya kapı önlerinde kurutmaya bırakılıyor.

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Arta kalan kabukları ise sirke veya doğal gübre olarak değerlendiriliyor. Yaklaşık 3 hafta kurutmada kalan olgunlaşmamış Trabzon hurmaları günler sonra lezzetiyle sofralardaki yerini alıyor.

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Birçok hastalığa ve insan sağlığına iyi geldiği belirtilen Trabzon hurmasının içinde bulunun bol miktarda C vitaminin yanı sıra göz sağlığı, mide ve bağırsak hastalıklarına karşı faydalı olduğu biliniyor.

9EN FAZLA OLDUĞU YER DENİZLİ HONAZDIR
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"EN FAZLA OLDUĞU YER DENİZLİ HONAZ'DIR"

Türkiye’nin Trabzon hurması ihtiyacının yüzde 80’ninin Honaz’dan temin edildiğini belirten üretici Ramazan Güner, şöyle konuştu:

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“Öncelikle ağaçlardan ihracata gitmeyen malları getiriyoruz buraya soyuyoruz. 2 ile 3 haftada çatılarda tellere asılarak kurutulup tüccarlara pazarlanıyor. Kabuğu organik gübre olarak geri dönüşüm şeklinde tarlaya atılıyor."

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"Sirke yapımında da kullanılırken, ağaçlardan kalan birinciler de iç piyasaya, ihracata gidiyor. Cennet hurmasının en fazla olduğu yer Denizli Honaz’dır."

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"Bildiğim kadarıyla 1960 ile 1974’lerde 5 ile 10 arası ağaç getirilerek, ilerleyen yıllarda herkesin bahçelerine dikerek ve şu anda dikilerek günümüze gelen bir meyve.”

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