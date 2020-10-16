Olgunlaşmadan toplanıyor, 3 hafta içinde bir şifa deposuna dönüşüyor
Denizli’nin Honaz ilçesinde "cennet elması" olarak bilinen Trabzon hurmasının hasadı başladı.
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Denizli’de ağaçlardan tek tek toplanan olgunlaşmamış Trabzon hurmaları, kabuklarının soyulmasının ardından özel tezgahlarda, evlerin çatı ve kapı önlerinde kurumaya bırakılıyor.
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İnsan sağlığına pek çok faydası olan Trabzon hurması, 3 haftalık kurutma işleminin ardından lezzeti ile damakta unutulmaz bir tat bırakıyor.
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Denizli’nin Honaz ilçesinde 7 bin dönüm alana ekili olan ve bölgede "cennet elması" olarak bilinen Trabzon hurmasında ilk hasat başladı.
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Olgunlaşmamış Trabzon hurmalarını ağaç dallarından tek tek toplayan vatandaşlar, evlerine getirerek hummalı çalışmaya başlıyor.
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Ev ahalisi ve çevredeki kadın işçilerin Trabzon hurmalarının bir bir kabuklarını soymasıyla bir sonraki aşamaya geçiliyor.
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Özel yapım tezgahlarda iplere dizilerek kurutulma işlemi başlarken, kimi yerlerde ise geleneksel kurutma yöntemi olan evlerin çatısında veya kapı önlerinde kurutmaya bırakılıyor.
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Arta kalan kabukları ise sirke veya doğal gübre olarak değerlendiriliyor. Yaklaşık 3 hafta kurutmada kalan olgunlaşmamış Trabzon hurmaları günler sonra lezzetiyle sofralardaki yerini alıyor.
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Birçok hastalığa ve insan sağlığına iyi geldiği belirtilen Trabzon hurmasının içinde bulunun bol miktarda C vitaminin yanı sıra göz sağlığı, mide ve bağırsak hastalıklarına karşı faydalı olduğu biliniyor.
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"EN FAZLA OLDUĞU YER DENİZLİ HONAZ'DIR"
Türkiye’nin Trabzon hurması ihtiyacının yüzde 80’ninin Honaz’dan temin edildiğini belirten üretici Ramazan Güner, şöyle konuştu:
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“Öncelikle ağaçlardan ihracata gitmeyen malları getiriyoruz buraya soyuyoruz. 2 ile 3 haftada çatılarda tellere asılarak kurutulup tüccarlara pazarlanıyor. Kabuğu organik gübre olarak geri dönüşüm şeklinde tarlaya atılıyor."
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"Sirke yapımında da kullanılırken, ağaçlardan kalan birinciler de iç piyasaya, ihracata gidiyor. Cennet hurmasının en fazla olduğu yer Denizli Honaz’dır."
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"Bildiğim kadarıyla 1960 ile 1974’lerde 5 ile 10 arası ağaç getirilerek, ilerleyen yıllarda herkesin bahçelerine dikerek ve şu anda dikilerek günümüze gelen bir meyve.”