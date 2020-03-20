Haber Giriş: 20 Mart 2020 - 13:55,
Okullara verilen arayı bu tariflerle lezzete çevirin
Türkiye'de corona virüs önlemleri kapsamında okullarda eğitime verilen ara devam ediyor. Böyle zamanlarda ebeveynler çocuklara iyi vakit geçirtecek aktiviteler bulmakta zorlanabiliyor. Sizin için ufaklıkla birlikte mutfağa girip büyük bir keyifle, eğlenerek hazırlayabileceğiniz nefis tarifler hazırladık. Böylece hem ailece kaliteli zaman geçirmiş, hem de çocuğunuzun mutfağa ilgisini uyandırmış olacaksınız. Haydi sıvayın kolları, ellerinize sağlık...
İzmir bombası tarifi
Son dönemlerin Instagram fenomeni tatlısı İzmir bombasının yapılışı internette en çok aranan tariflerin başında geliyor. Çayın ve kahvenin yanında yemesi muazzam bir keyif veren bu çikolata dolgulu enfes kurabiyelerin tarifini sizin için derledik. İşte mutlaka denemeniz gereken İzmir bombasının tarifi…
Zürafa desenli rulo pasta tarifi
Deseniyle dikkatleri üzerine toplayan, lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakan bir tatlı, zürafa desenli rulo pasta. Onun için muz ve kremanın enfes buluşması da diyebiliriz. Bu çok lezzetli ve ilgi çekici rulo pastamızı denemek isterseniz, zürafa desenli rulo pastamızın tarifi hemen aşağıda…
Sandviç kek tarifi
Son zamanlarda oldukça popüler olan bir tarifimiz var. Sandviç kek... Çocukların yanı sıra büyüklerin de zevkle yiyebileceği bu güzel kremalı keki hazırlamak oldukça pratik. Kekini yapın, dilimleyin ve arasında kremayı koyun. İşte bu kadar... Eğer isterseniz damla çikolata ve meyve ile de tadına tat katabilirsiniz. Hazırlarını aratmayacak bu nefis tarifi çok beğeneceğinize eminiz. Şimdiden afiyet olsun...
Kardan adam cupcake tarifi
Cupcake hayatımıza girdi gireli aklımız başımızda değil. Yaparken ayrı eğlenceli yerken ayrı leziz cupcake’in hastaları için bir tarifimiz var. Üstelik görüntüsüyle de çocuk büyük herkesin bayılacağı kadar sevimli. Kardan adam cupcake yılbaşı gibi özel günlerde sofranızda mutlaka bulunmalı.
Şeker hamurlu kurabiye tarifi
Şeker hamurlu kurabiyeler son dönemde doğum günü, düğün gibi özel günlerde yapılan kutlamaların favorisi. Peki genelde pastane vitrinlerinde karşımıza çıkan bu kurabiyeleri evde de yapabileceğinizi biliyor musunuz? İşte biraz da yaratıcılık katarak yapabileceğiniz renk renk şeker hamurlu kurabiyelerin tarifi…
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Mozaik pasta tarifi
Çoğumuz için mozaik pasta, her zaman en sevdiğimiz tatlıdır. Kimimize bir dilim asla yetmez. En güzeli de mis kokulu bir bardak sıcacık çayla yenmesi. Ayrıca istediğiniz an hızlıca yapılabilmesi de mozaik pastayı baş tacı haline getiriyor. Sizinde canınız istediyse, işte mozaik pastanın malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Çikolatalı cookie tarifi
Cookie (kuki) Amerikan İngilizcesinde “kurabiye” anlamına gelen bir kelime ancak son dönemde Türkçeye de yerleşti. Özellikle çikolatalı cookie’ler hem görüntüleri hem de lezzetleriyle akılları baştan alıyor. Sizin için çok pratik ve lezzet garantili bir çikolatalı cookie tarifi hazırladık. Çocukların da çok beğeneceği bu kurabiyeyi denemeden geçmeyin sakın. Afiyet olsun…
Fındıklı kurabiye tarifi
Tatlı bir sohbette ağzınızı tatlandırmak, enerjinizi yükseltmek için yapabileceğiniz nefis bir tarifimiz var! Fındıklı kurabiye... Pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu leziz mi leziz kurabiyenin yanında mis gibi bir bardak çay da harika gider. İşte fındıklı kurabiyenin malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Marshmallow’lu bisküvili pasta tarifi
Kolayca yapabileceğiniz çok basit ama lezzetli bir pasta mı aramıştınız? O halde size bu marshmallow'lu bisküvili pastayı öneriyoruz. Her yerde bulabileceğiniz birkaç malzemeyle yapılan bu pastayı çocuklar da büyükler de çok sevecek. Dar zamanlarda yardımınıza koşacak bu pasta tarifini mutlaka bir kenara kaydedin.
Gökkuşağı pasta tarifi
Çocukların yemek yapma becerisini geliştirebilmeleri için sizin desteğiniz çok önemli. Mesela tüm aile renkli ve leziz bir pasta yaparak işe başlayabilirsiniz… İşin sırrı birkaç damla gıda boyası. Bu pastanın yapılışı biraz uzun sürüyor ancak iyi tarafından bakın: Çocuğunuzla birlikte bütün güne yayılan bir eğlence. Daha ne istersiniz ki?
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