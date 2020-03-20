Okullara verilen arayı bu tariflerle lezzete çevirin

Sandviç kek tarifi Son zamanlarda oldukça popüler olan bir tarifimiz var. Sandviç kek... Çocukların yanı sıra büyüklerin de zevkle yiyebileceği bu güzel kremalı keki hazırlamak oldukça pratik. Kekini yapın, dilimleyin ve arasında kremayı koyun. İşte bu kadar... Eğer isterseniz damla çikolata ve meyve ile de tadına tat katabilirsiniz. Hazırlarını aratmayacak bu nefis tarifi çok beğeneceğinize eminiz. Şimdiden afiyet olsun...