Öğretmenler serada tarım yapıyor, geliriyle öğrencilerin ihtiyaçları karşılanıyor

"Burası tamamen onların eseri. Öğretmen, her yerde herkese örnek oluyor. Şu anda yetişen ürünleri topluyoruz, diğer ürünler de önümüzdeki günlerde olgunlaşmaya başlayacak. Burada domates, salatalık, patlıcan, yeşil biber ve çilek var. Yetişen ürünler gayet güzel ve tamamen doğal. Bu serada hiçbir ilaç kullanılmadı. Hep beraber tadına, lezzetine de baktık. Gayet doğal ve lezzetliydi. Buradaki bir başka amacımız da; sera içerisinde çeşitli bilgilerin yer aldığı tabelalarımız var, toprağın oluşum faktörleri, öğrencilerin derslerini de bu serada işliyoruz aslında. Toprakla, fen bilgisiyle ilgili, nasıl oluştuğu, fidanın, meyvenin nasıl oluştuğu, tohumdan meyveye nasıl dönüştüğü gibi, burada eğitimler veriliyor. Tabii aslında öğrencilere dersleri de uygulamalı olarak anlatmak çok önemli. Bu tarım okulu da bu anlamda işimizi çok kolaylaştırdı. Canlı uygulamaların yapıldığı bu sera, öğrencilerimizin daha iyi öğrenmelerini sağlıyor. Hem üretiyoruz, hem eğitiyoruz."