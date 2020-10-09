Öğretmenler okulda nokul yapıyor, hem gelir üretiyor hem usta yetiştiriyor

’ZÜHRE’NİN NOKULLARI MARKASIYLA ÜRETİM YAPIYORUZ’ Nokulun, yöresel bir lezzet olduğunu ifade eden Okul Müdürü Yıldıray Baş, "Bafra’da nokul her bayramda, her evde hazırlanır ve misafirlere ikram edilir. Biz yiyecek ve içecek alanı olan bir okuluz. O nedenle bu yöresel lezzetimizi, gelecek kuşaklara aktarmak istedik. Bu kapsamda nokulu, kendi markamızla 4 aydır üretiyoruz. Gayet başarılı olduk. Haftalık şu anda 20 kilo siparişe göre üretiyoruz. Toplamda 250 kilo civarında üretim gerçekleştirdik. İstanbulda bulunan bir kafeye de nokul göndermeye başladık. Nokulumuz çok beğenildi, öğrencilerimiz de okula dahil olduklarında onlar da nokul üretecekler. Temel amacımız, gelecekte nokul yapabilen ustalar yetiştirmektir" dedi.