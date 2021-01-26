Oğlak derisinde yaşatılan geleneksel lezzet: Bükdere küflü katık peyniri

"Bunun içinde hiçbir katkı maddesi yok. Herkes, kendisine yetecek kadar yapıyor. Biz bunu değerlendirip üretimini artırırsak mahallede herkes yapar. Peynirimizin tadını bu çevre hariç pek bilen yok. Peynirimizi üretip satmak istiyoruz, bize bir gelir kapısı olur. Mahallemizin birçok kadını da bu peyniri üretip satmak ister. Yurt dışına ve bildiğimiz her yere göndermek istiyoruz. Yapımı çok meşakkatli, tadı da çok güzel, bizden bu peyniri isteyenlerin bir hafta öncesinden bildirmeleri lazım çünkü deriyi hazırlamak, ağaç kabuğunda iki gün bekletmek, peyniri doldurmak uzun sürer. Derinin içinde hiçbir şekilde bozulmaz çünkü hiçbir katkı maddesi yok."