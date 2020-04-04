Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Ingimage
Haber Giriş: 04 Nisan 2020 - 08:12,
Obez kadınlar üzerinde yapılan bir araştırmada günde yarım çay kaşığı tüketenler...
Hayatın devamlılığı için vazgeçilmez organların başında gelen kalp sağlığı için neler yemeniz gerektiğini biliyor musunuz? İşte cevabı...
Hep söylüyoruz, sağlıklı olmanın yollarının en başında doğru beslenmek geliyor. Bunun için de hangi gıdanın vücudunuzun hangi organı üzerinde etkileri olduğunu öğrenmeniz şart. Örneğin hayatın devamlılığı için vazgeçilmez organların başında gelen kalp sağlığı için neler yemeniz gerektiğini biliyor musunuz? İşte cevabı...
FasulyeFasulye türleri diğer bütün bitkilerden daha fazla protein içerir. Aynı zamanda kalp dostu ve stres düşmanı B vitamini, demir ve kalsiyum kaynaklarıdır. Üstelik yapılarındaki lif de bağırsaklarınızın düzgün çalışmasına ve boşalmasına yardımcı olur.
BrokoliB vitamini ve folik asit yüklü brokolinin stres, kaygı, panik ve hatta depresyona iyi geldiği keşfedilmiş. Birkaç dakika buharda pişirdiğiniz brokolilerinizi zeytinyağı, limon ve pul biberden oluşan sosunuzla lezzetlendirip muhteşem bir yemek hazırlayabilirsiniz.
Çikolataİçindeki kakao miktarı en az yüzde 75 (hatta mümkünse yüzde 85) olan bitter çikolata sadece stresle mücadele etmez aynı zamanda kalbiniz için de çok faydalıdır. ABD'de yapılan bir araştırma günde 170 gram çikolata yemenin kötü kolesterolü düşürdüğünü ortaya koymuş. Kakaoda bulunan fenol maddesi de antiseptik ve antienflamatuar özelliğiyle kalp hastalığı riskinizi düşürüyor ve damarlarınızda tıkanıklığa neden olan maddelerin tutulmasını önlüyor.
Yeşil yapraklı sebzelerIspanak, pazı, karalahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, demir deposu olmasının yanı sıra C vitamini açısından da çok zengin. İçeriğindeki A vitamini ve magnezyum da sakin kalmanızı sağlama konusunda çok önemli rol oynuyor.
Yağsız dana etiYıllarca kırmızı etten uzak durmanızı söylediler ancak bunu yapmayın. Çünkü kırmızı et stresle mücadelenizde önemli rol oynuyor. Çinko, demir ve B vitamini deposu olan dana eti sizi hem mutlu ediyor hem de uzun süre tok kalmanızı sağlıyor. Ancak yağlı parçalardan uzak durun ve günlük tüketiminizin 180 gramın üzerine çıkmamasına dikkat edin.
KuşkonmazKuşkonmaz C ve D vitaminin yanı sıra folik asit gibi kalp dostu antienflamatuar maddeler de içeriyor. Aynı zamanda kalorisi düşük ve pişirmesi çok kolay. Birkaç dakika soteleyip makarnaya ya da salataya ekleyebilir, et yemeklerinin yanında servis edebilirsiniz.
Tatlı patates"Bir sebze ne kadar renkliyse o kadar sağlıklıdır" düsturunun en iyi örneklerinden biri tatlı patates. İçinde bulunan güçlü antioksidanlar kalbiniz için adeta bir kalkan vazifesi görüyor.
Tam tahıllarBulgur gibi tahıllar uzun sürede sindirilir ve daha uzun süre tok kalmanızı sağlar. Aynı zamanda serotonin seviyenizi yükselterek mutluluk getirir. Sebzelerinizin yanına eklemeye çalışın.
ZeytinyağıLDL'yi düşürmeye yardımcı olan bir diğer güçlü antioksidan deposu da zeytinyağıdır. Üstelik zeytinyağı kötü kolesterolünüzü düşürürken iyi kolesterol HDL'nizin seviyesini etkilemez.
ElmaElmanın içinde bulunan kuersetin maddesi, kan pıhtılarını önleyen bir antienflamatuar. Mutlaka günde 1 adet elma yemeye çalışın. Bunun için en iyi zaman akşamüstü karnınızın acıktığı dakikalar olabilir.
AvokadoSon yılların favorisi avokadoyu, her gün yiyenlerde kötü kolesterol seviyelerinde düşüş gözlemlendiğini biliyor musunuz? Üstelik avokado iyi bir doymamış yağ ve çözünebilir lif deposu. Ancak kalorisi yüksek olduğu için tükettiğiniz miktarlara dikkat edin.
ArpaArpa kalp sağlığınız için en iyi yiyeceklerden biri olabilir. Antioksidan, vitamin ve mineral deposu olan arpanın işlenmemiş halini tüketmeye çalışın. Çünkü işlendiğinde kalp sağlığınıza iyi gelen liflerinin önemli bir kısmını kaybeder.
KarnabaharKarnabahar kan basıncını düşürmede etkili olan lif ve kan dolaşımını hızlandırmada etkili K vitamini yönünden zengin bir sebze. Ancak K vitamininin kan pıhtılaştırıcı bir etkisi bulunuyor. Bu nedenle kan sulandırıcı ilaç alıyorsanız doktorunuza danışmadan çok fazla karnabahar tüketmemeye çalışın.
VişneMichigan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, vişne tozu yedirilen farelerin, çok yağlı yiyeceklerle beslenmelerine karşın, kolesterol ve trigliserit seviyelerinin düşük olduğunu, enflamasyonla ilişkili hücrelerinin daha az olduğunu buldu. Aynı zamanda farelerin bel bölgelerindeki yağlanma da daha azdı ki bu da kalp hastalığıyla ilişkilendirilen bir faktör.
NohutPotasyum ve lif açısından zengin olan nohut, kolesterolü ve kan basıncını dengelemeye yardımcı olur. Haftada birkaç kez et yerine nohut (ya da başka bir bakliyat) tüketmeye çalışın.
Lor peyniriLor peyniri gibi düşük yağlı süt ürünleri kalsiyum ve kaliteli protein açısından iyi kaynaklar. Cleveland Kliniği'ne göre yağsız lor peyniri kan basıncının dengelenmesi ve kemik sağlığı açısından önemli rol oynuyor.
Keten tohumuBu sağlıklı tohumlar kalp dostu çoklu doymamış yağ asitleri açısından çok zengin. Bu asitler arasında omega-3 de yer alıyor. Hatta keten tohumunun nadir bitkisel omega-3 kaynaklarından olduğunu söyleyebiliriz.
MercimekFasulye ve nohut gibi mercimek de lif açısından zengin ve yağ fakiri. Üstelik yapısındaki bazı maddeler kolesterolü düşürüyor. Bu özellikleri sayesinde de mercimek kalbiniz için en iyi yiyeceklerden biri haline geliyor.
MantarYakın zamanda gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, mantar antienflamatuar ve antioksidan özellikleri sayesinde kalbiniz için çok faydalı. Çeşit çeşit mantarları kullanarak farklı lezzetler elde edebilirsiniz.
Yer fıstığıCeviz ve bademe kıyasla daha ekonomik bir seçenek olan yer fıstığı en az onlar kadar sağlıklı. Düzenli olarak fıstık yiyenlerin kalp krizi riski nedeniyle ölme olasılıkları yemeyenlere kıyasla çok daha düşük. Tuzsuz ve şekersiz yemeye çalışın.
KinoaProtein zengini ve glutensiz olan kinoanın kolesterolü düşürmeye yardımcı olduğunu araştırmalar gösteriyor. Bu da dolaylı olarak kinoa kalbiniz için çalışıyor demek.
Kırmızı dolmalık biberKırmızı biberler de domates gibi birer likopen deposu. Bu madde ne yazık ki yeşil biberlerde yok. Üstelik bu sebze kolesterolü düşüren çözünebilir lif kaynağı ve güçlü antioksidanlar olan A ve C vitamini açısından da çok zengin.
ÇilekÇilek, kolesterolü düşürmek için çok etkili bir meyve. Çileğe kırmızı rengini veren antosiyanin maddesi aynı zamanda kan basıncını düşürmekte de çok etkili. Bu tür meyvelerden her hafta 2-3 porsiyon yiyenlerin kalp krizi riskinde dikkate değer azalma gözlenmiş.
ZerdeçalZerdeçalın etken maddesi kurkumin aynı zamanda bu baharata sarı rengini de veriyor. Antienflamatuar ve antioksidan özellikleri olan kurkumin, pıhtılaşmayı da önlüyor ve kalp-damar sisteminizi koruyor.