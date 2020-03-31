O şehrimizin vazgeçilmez lezzetlerinden! Evde kalanlar mahrum kalmasın diye...

"Bu konuda hijyene çok önem veriyoruz ve içeriye kesinlikle müşterilerimizi alıp yemek vermiyoruz. Cağ kebabı ve kadayıf dolması, Erzurum için olmazsa olmaz iki lezzettir. Bu lezzetleri bugünlerde insanlarımıza paket olarak göndermek bizim için ayrı bir mutluluk. İşlerimizde ciddi oranda düşüşler oldu ama bu, hayatın bittiği anlamına gelmiyor. İnşallah kısa zamanda toparlayacağız ve bu olay bitecek."