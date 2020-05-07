O şehrimizin vazgeçilmez lezzeti! "Bu salgın hastalık bile ilgiyi azaltmadı"

Erzurum’daki popülerliğini her daim koruyan ve kente gelen yerli ve yabancı turistlerin de damaklarında unutulmaz bir lezzet bırakan cağ kebabı, yaz- kış sofraları süslüyor. Bölgenin 9 coğrafi işaretinden biri olan cağ kebabının, Türkiye genelinde marka bir lezzet olduğunu söyleyen işletmeci Muammer Tanhaş, Erzurum’da 40’a yakın cağ kebabı satan iş yerinin bulunduğunu belirtti. Bu iş yerlerinde günlük toplam 200’e yakın kuzunun kesildiğini vurgulayan Tanhaş, "Erzurum’a yolu düşen herkes bunun tadına bakar. Cağ kebabının lezzeti etinde saklıdır. Deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikte, tamamen organik olarak kekik otları ile beslenen kuzuların eti kebaba ayrı bir lezzet katar" dedi.