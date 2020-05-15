O şehrimizin vazgeçilmez geleneği! Sadece 15.00-17.00 saatleri arasında...

Ramazan ayı olması ve sıcakların da artmasıyla özellikle ocakta çalışanların işinin daha zorlaştığını ancak buna rağmen işlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını ifade eden Yapıcıer, şöyle dedi: "Tepsi yemekleri, lahmacun ve patlıcan ile biberlerin fırınlarda pişirilmesi yemek kültürümüzün bir parçası. Tepsi yemeklerine alıştığımız için çok seviyoruz. Yılın her mevsimi tepsi yemeği yapılıyor ama ramazan ayında bu sayı biraz daha artıyor. Evdeki fırınlar da pişirdiğimiz yemekler taş fırınlarda pişirdiğimiz yemeklerin lezzetini vermiyor. Evde deniyoruz fırıncılara zahmet vermeyelim diye olmuyor bundan dolayı taş fırınları tercih ediyoruz. Fırıncılarımız da sağ olsunlar yemeklerin iyi pişmesi için özen gösteriyorlar."