O şehrimizin coğrafi işaretli lezzeti ramazan ayının vazgeçilmezi

Bostancı, "Hazır basılmış künefeyi şerbetiyle 25 liradan satıyoruz. Çiğ künefe de mevcut, onun da kilosu 12 lira. Ramazan dolayısıyla, bir de salgın yüzünden evlerinden çıkamayan vatandaşlarımız genellikle çiğ künefe tercih ediyor" diye konuştu.