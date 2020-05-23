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Yemek Kültürü
DHA
Haber Giriş: 23 Mayıs 2020 - 17:00,

O şehirde bayramın bir numaralı tatlı tercihi oldu! 1 ay boyunca bayatlamıyor

İzmir’in geleneksel sokak lezzetlerinden şambali tatlısı, Ramazan Bayramı öncesinde tatlı hazırlığı yapanların da tercihi oluyor.

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İzmir’in geleneksel sokak lezzetlerinden şambali tatlısı, Ramazan Bayramı öncesinde tatlı hazırlığı yapanların da tercihi oluyor.

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Yalnızca irmik, süt ve şekerden yapılan İzmir’in geleneksel sokak lezzetlerinden şambali tatlısının satışları Ramazan Bayramı öncesi arttı.

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Kaymak ve tarçın eklenerek sunuma hazırlanan bu tatlının sadesi 4, kaymaklısı ise 5 liradan satılıyor.

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Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda 10 senedir 80 yıllık şambali dükkanının işletmeciliğini yapan Serhat Tekin (32), tüm Türkiye’ye şambali gönderdiklerini belirtti.

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Tekin şunları söyledi: "Ramazan ayında paket olarak çok satıldı. Bayram için ise bizi arayıp sipariş verenler var."

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“Kargo ile tüm Türkiye’ye şambali gönderiyoruz. Bu konuda yoğun bir talep var. Biz kara fırında yapıyoruz, içinde yağ ve yumurta yok. Bir ay boyunca dolaba koymadan tazeliğini korur.”

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Bayram öncesi baklavanın yanı sıra şambali de satın aldığını söyleyen Cennet Yağsız (48), "Bayramda yemek için şambali almaya geldim. Şambaliyi seviyorum. Bayramda tatlı için şambali yanında baklava da aldık" şeklinde konuştu.

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Şambali almaya gelen müşterilerden Hasan Avcı (42) da, "Henüz bayram için tatlı alışveriş yapmadım ancak bayram için şambali almayı düşünebilirim. Evde eşimle birlikte yemek için şambali almaya geldim" diye konuştu.

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Tarçınlı ve kaymaklı şambaliyi tercih ettiğini aktaran Serkan Yamak (40) ise, "Paket yaptırıp evde yemek için şambali almaya geldik. Tarçınlı ve kaymaklıyı özellikle tavsiye ediyorum" dedi.

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Şambali tatlısını evde yapmak isteyenler için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...

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