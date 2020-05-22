O kentimizde bayramın adı bile 'çörek bayramı'

Çörek ustası Fehmi Büyükdereli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayrama sayılı günler kala üretime başladıklarını belirtti. Salgın nedeniyle bu yıl biraz daha farklı bir süreç geçirdiklerini ifade eden Büyükdereli, "İnanılmaz bir şekilde kargo yoğunluğumuz var. Türkiye'nin dört bir tarafına sipariş gönderiyoruz. Ordu, Giresun, İstanbul, Ankara başta olmak üzere birçok ilden talep var" dedi.