O ilçemizin özel bayram geleneği! Köyün dışına çıkmasına kesinlikle izin yok

"Geçmişte Bademli Mahallesi, Birgi'nin bir kazası olmakla birlikte burada 700 yıllık İslam tarihi var. Bu 700 yıldan bu yana da geleneğimizde düğünlerde, bayramlarda tatlı kültürü hakim. Bayram öncesi tatlı geleneğinin en önemlisi dibile. Dibile tatlısının özelliği de Süleyman mührü şeklindeki demirden yapılması. Mühür sonradan bir ülkenin arması olmuş, bayrağı olmuş ama bu mahalledeki demirin en az 300 yıllık bir geçmişi var. Önemli olan tarihimizin, kültürümüzün yaşatılması. Benim isteğim, bu armanın yeniden Türk motifleriyle sanayimize kazandırılması. Halkımızın da kültürümüze ait motifleri kullanması."