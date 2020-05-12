Normalde bir sucuk yeniyorsa ramazanda iki tüketiliyor

Esnaf Fatih Şimşek, Kayseri sucuğunun en büyük özelliğinin dana etinden yapılıp, içerisinde sarımsak ve baharat bulunması olduğunu söyledi. Ramazan ayında sucuğun daha fazla tüketildiğini söyleyen Şimşek, "Normal zamanda sucuk bir yeniyorsa ramazan ayında bizde 2 defa yenir. Özellikle ramazanda Kayseri sucuğumuz ve sucuk içimiz sofraları hem zenginleştirir hem de sofralarımızın olmazsa olmazlarındandır. Sucuğun kilosu 47 liradan başlayıp, 80 liraya kadar çıkabiliyor. Ramazanda rağbet biraz daha fazla oluyor. Bu da bizim işlerimizin daha hareketlenmesine neden oluyor" diye konuştu.