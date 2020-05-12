MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Kültürü HaberleriNormalde bir sucuk yeniyorsa ramazanda iki tüketiliyor
GeriYemek Kültürü Normalde bir sucuk yeniyorsa ramazanda iki tüketiliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Yemek Kültürü
DHA
Haber Giriş: 12 Mayıs 2020 - 11:42,

Normalde bir sucuk yeniyorsa ramazanda iki tüketiliyor

Kayseri'nin en önemli lezzetlerinden biri olan sucuk, ramazan ayında iftar sofraları süslüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Kayseri'nin en önemli lezzetlerinden biri olan sucuk, ramazan ayında iftar sofraları süslüyor.

2
Abone Olgoogle-news

Esnaf Fatih Şimşek, "Normal zamanda sucuk bir yeniyorsa ramazan ayında bizde 2 defa yenir" dedi.

3
Abone Olgoogle-news

Kayseri’de, sığırın pastırma için seçilen kısımlarının dışında kalan etler, baharatlanarak kıyma haline getiriliyor. Daha sonra bağırsakların içine doldurulan kıyma, fırınlarda pişirilip soğumaya bırakıldıktan sonra sucuk haline geliyor.

4
Abone Olgoogle-news

Kentin en önemli lezzetlerinden biri olan sucuk, geçmişten bugüne ününü koruyor. Ünlü gezgin Evliya Çelebi’nin de övgüyle bahsettiği Kayseri sucuğu, uzun yıllardan bu yana ramazan ayında iftar sofralarını süslüyor.

5
Abone Olgoogle-news

Esnaf Fatih Şimşek, Kayseri sucuğunun en büyük özelliğinin dana etinden yapılıp, içerisinde sarımsak ve baharat bulunması olduğunu söyledi. Ramazan ayında sucuğun daha fazla tüketildiğini söyleyen Şimşek, "Normal zamanda sucuk bir yeniyorsa ramazan ayında bizde 2 defa yenir. Özellikle ramazanda Kayseri sucuğumuz ve sucuk içimiz sofraları hem zenginleştirir hem de sofralarımızın olmazsa olmazlarındandır. Sucuğun kilosu 47 liradan başlayıp, 80 liraya kadar çıkabiliyor. Ramazanda rağbet biraz daha fazla oluyor. Bu da bizim işlerimizin daha hareketlenmesine neden oluyor" diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi